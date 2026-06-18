Miles de colombianos arribaron a México para celebrar el Mundial 2026 y, previo al duelo contra Uzbekistán en el Estadio Banorte, cerca de 70 mil de ellos visitaron Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX).

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, destacó que durante su estancia en México por el Mundial 2026, los extranjeros también han disfrutado la oferta cultural y gastronómica que caracteriza al país.

70 mil colombianos visitaron Xochimilco previo al partido contra Uzbekistán

Durante el programa “Derecho de Réplica”, la secretaria Josefina Rodríguez detalló que el Mundial 2026 está generando una gran derrama económica, además de impulsar el turismo nacional e internacional.

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo (Especial )

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, señaló que un ejemplo es la visita de cerca de 70 mil colombianos, quienes se congregaron para recorrer Xochimilco y otros sitios emblemáticos de México.

“Ayer llegaron 70 mil colombianos y estaban por todos lados. Muchos de ellos en Xochimilco, Las Pirámides y el Parque Fundidora”. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo

La secretaria de Turismo mencionó que alrededor de 700 mil personas participan en festivales futboleros, en actividades paralelas relacionadas con la justa y en atractivos culturales más allá del Mundial 2026.

Muchos visitantes llegan atraídos por experiencias culturales y gastronómicas únicas: paseos por zonas arqueológicas, recorridos por Xochimilco, degustación de tacos, comida tradicional e incluso insectos comestibles.

Proyectan cifras récord de turismo para el cierre de junio 2026

Ante el cuestionamiento de que el Mundial 2026 no estaría impactando el turismo al nivel que lo esperaban, Josefina Rodríguez expuso que este es solo el comienzo y proyectó cifras récord para el cierre de junio.

Josefina Rodríguez estima que México rebasará los los 10 millones de visitantes durante el mes de junio, superando la cifra promedio habitual de 9 millones de visitantes mensuales que recibe el país.

Tan solo en las dos primeras semanas de junio ya se habría registrado la llegada de más de 600 mil visitantes en México, lo que representa un incremento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Se proyecta que, en los días de partido, la ocupación hotelera alcance entre el 85% y el 90%. Incluso en días normales de junio, la ocupación se ha mantenido 17 puntos por encima de lo registrado en las mismas fechas de 2025

Estas proyecciones forman parte de una tendencia positiva en la que México ha crecido un 5.5% en llegada de turistas entre enero y abril de 2026, superando el crecimiento de los otros países coanfitriones del Mundial 2026.