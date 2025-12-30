Santiago Giménez atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera toda vez que tras varias semanas de inactividad por lesión, tuvo que someterse a una operación en el tobillo y en estos momentos se encuentra en plena recuperación; sin embargo, esto ya ha tenido implicaciones negativas toda vez que su valor ha sufrido una devaluación en el mercado toda vez que su carta pasó de valer 50 millones de euros a 20 millones.

Antes de ese percance, Santiago Giménez tampoco la pasaba bien en lo deportivo debido a que era el único delantero de AC Milan en lo que iba de la temporada que no había conseguido anotar un gol. Todos estos aspectos influyeron en una devaluación de 30 millones de euros según lo que indica el portal especializado Transfermarkt.

Según este sitio, en diciembre del 2023, cuando estaba en Feyenoord, Santiago Giménez llegó a costar 50 millones de euros y después de eso, su valor disminuyó drásticamente hasta llegar a los 20 millones de euros en los que se cotiza actualmente.

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Giménez tras su lesión?

Si bien, el regreso a las canchas de Santiago Giménez tras la operación a la que se sometió por su lesión en el tobillo está sujeto a la evolución que manifieste, se estima que en el mes de febrero ya tenga el alta médica que le permita reincorporarse de lleno a la actividad con AC Milan.

Una vez llegada esa fecha, Santiago Giménez tendrá la misión de retomar el ritmo tanto físico como futbolístico lo antes posible debido a que AC Milan le exigirá goles, mientras que en la Selección Mexicana lo necesitan en la mejor forma posible para tomarlo en cuenta con miras al Mundial 2026, a donde el propio delantero quiere llegar una vez superada la lesión.

Cabe resaltar que AC Milan ha optado por el fichaje de un nuevo delantero ante la sequía goleadora de Santi Giménez y su lesión. En este mercado invernal llegó Niclas Füllkrug, quien será una competencia interna directa para el atacante del Tricolor tan pronto como pueda volver a jugar.

¿Santiago Giménez se va de AC Milan?

Es importante mencionar que hubo rumores que colocaban a Santiago Giménez fuera de AC Milan en este periodo de transferencias, pero la lesión que sufrió y la operación a la que se sometió, restó de forma importante el interés que clubes, principalmente en Inglaterra, habían manifestado por él.

Dicho esto, luce complicado que en el mes de enero algún equipo elija a Santiago Giménez como refuerzo y una vez cerrado el mercado, deberá apretar el paso para ser el centro delantero estelar de AC Milan a unos cuantos meses del arranque de la Copa del Mundo.

De paso, si Santiago Giménez tiene un buen regreso y empieza a marcar goles de nueva cuenta, seguramente el valor de su carta tendrá un nuevo repunte tras la devaluación sufrida.