El delantero alemán Niclas Füllkrug, reciente fichaje del A.C. Milan, fue víctima de un robo en su hotel de Milán.

Ladrones forzaron la caja fuerte y sustrajeron joyas y relojes de lujo valuados en más de 10 millones de pesos. El jugador colabora con las autoridades mientras enfrenta además una lesión que lo aleja de la Serie A.

Roban joyas y relojes al jugador Niclas Füllkrug en Milán

Medios italianos dieron a conocer que el nuevo fichaje del Milán, Niclas Füllkrug, fue víctima de robo.

De acuerdo con los informes, al futbolista le robaron joyas y 4 relojes de lujo por un valor de más de 10 millones 224 mil 250 pesos (500 mil euros).

Füllkrug había salido de su hotel, el miércoles 14 de enero de 2026 por la mañana para ir a entrenar.

Niclas Füllkrug, futbolista (@niclas.fuellkrug24 / Instagram)

No obstante, al regresar se dio cuenta que la caja fuerte había sido forzada.

Tras el robo, la habitación de Niclas Füllkrug fue limpiada para buscar pruebas.

El jugador alemán se encuentra colaborando con las autoridades para lograr identificar a los sospechosos.

No es la primera vez que un futbolista es víctima de robo, ya que los jugadores profesionales han sido objeto de asaltos en sus propiedades en los más recientes años.

El caso de Füllkrug llama la atención, ya que el delantero apenas había llegado al A.C. Milan cedido por un año desde el West Ham de Londres con opción a compra.

Además de quedarse sin sus valiosas joyas, Füllkrug también vive un momento complicado en su equipo, ya que sufrió una fractura en el dedo de un pie.

Situación que obliga al delantero, que sustituiría a Santiago Giménez, a alejarse de las canchas por al menos un par de partidos de la Serie A.