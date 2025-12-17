Napoli vs AC Milan se miden en la semifinal de la Supercopa de Italia. Consulta a qué hora y dónde ver al equipo de Santiago Giménez el jueves 18 de diciembre.

Partido: Napoli vs AC Milan

Fase; Semifinal de la Supercopa de Italia

Fecha: Jueves 18 de diciembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Al-Awwal Park

Transmisión: FOX One

Napoli vs AC Milan: ¿A qué hora ver al equipo de Santi Giménez en la Supercopa de Italia?

El jueves 18 de diciembre de 2025 se juegan las semifinales de la Supercopa de Italia, y en una de ellas el AC Milan, equipo de Santiago Giménez, se mide con Napoli.

El partido Napoli vs AC Milan arranca a las 13 horas, tiempo del centro de México.

Napoli vs AC Milan: ¿Dónde ver al equipo de Santi Giménez en la Supercopa de Italia?

La plataforma FOX One transmitirá el partido Napoli vs AC Milan en las semifinales de la Supercopa de Italia,

¿Cómo llegan Napoli y AC Milan a la semifinal de la Supercopa de Italia?

El Napoli se ganó su lugar en la semifinal de la Supercopa de Italia, por ser campeón de la Serie A 2024/25.

Previo a su partido contra AC Milan, el Napoli perdió en la Serie A con Udinese, y se mantiene como tercer lugar.

El AC Milan defenderá la corona de la Supercopa de Italia ante el Napoli, cita a la que llega como sublíder de la Serie A.

¿Jugará Santiago Giménez la semifinal de la Supercopa de Italia con el AC Milan?

Santiago Giménez está por entrar al quirófano para operarse de una lesión en el tobillo, por lo que no jugará con el AC Milan la semifinal de la Supercopa de Italia.

Así se definirá al finalista de la Supercopa de Italia

La semifinal de la Supercopa de Italia se disputa a 90 minutos, y en caso de que no haya ganador entre Napoli y AC Milan, se lanzaran penaltis para definir al ganador.

En la otra semifinal de la Supercopa de Italia, Bolonia enfrenta a Inter de Milán el viernes 19 de diciembre.