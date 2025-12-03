El nombre de Santiago Giménez ha sido de lo más sonado en el ámbito de deportes en los últimos días, pues al parecer ligas europeas estarían buscando su fichaje. Sin embargo, ante los rumores, la representante del futbolista salió a hablar, pero ¿quién es Rafaela Pimenta? Aquí te contamos todo sobre la agente de fútbol.

¿Quién es Rafaela Pimenta?

Rafaela Pimenta es una abogada brasileña que se convirtió en una de las “superagentes” más influyentes del fútbol, pues durante años trabajó de la mano de Mino Raiola, uno de los agentes más reconocidos del fútbol, y tras su fallecimiento, Pimenta asumió el control de la agencia de representación.

¿Qué edad tiene Rafaela Pimenta?

Rafaela Pimenta nació en 1973; sin embargo, se desconoce la fecha exacta, por lo que tiene 52 años.

¿Rafaela Pimenta tiene esposo?

No se tiene información sobre si Rafaela Pimenta tiene pareja, pues su vida pública se ha centrado en el ámbito deportivo.

¿Qué signo zodiacal es Rafaela Pimenta?

Al no haber fecha exacta sobre su día de nacimiento, se desconoce cuál signo es Rafaela Pimenta.

¿Rafaela Pimenta tiene hijos?

De acuerdo con la poca información que se tiene sobre Rafaela Pimenta no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su vida profesional.

¿Qué estudió Rafaela Pimenta?

Rafaela Pimenta estudió Derecho, especializándose en Derecho Internacional. Asimismo, habla diferentes idiomas, lo que facilita su trabajo.

¿En qué ha trabajado Rafaela Pimenta?

La trayectoria profesional de Rafaela Pimenta combina derecho internacional, educación y representación deportiva:

Durante años colaboró con Mino Raiola, participando en negociaciones y representación de futbolistas de alto nivel, ganando experiencia en el mercado global del fútbol

Tras la muerte de Raiola en 2022, heredó la agencia y asumió como la cabeza del negocio, administrando una cartera de jugadores valorada en cientos de millones de euros.

Desde su nuevo puesto, ha manejado contratos, transferencias y negociaciones para jugadores de talla mundial, llevando a algunos de ellos a clubes importantes en Europa

Más recientemente, su nombre ha tomado relevancia en México tras representar a Santiago Giménez y a otros talentos emergentes, impulsando su carrera hacia el fútbol europeo