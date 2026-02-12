Santiago Giménez podría volver a jugar con AC Milán en un mes tras superar su lesión. Su DT, confía en tenerlo para el final de la Serie A.

El delantero mexicano fue operado en diciembre del 2025 del tobillo derecho, pero su regreso estaría por concretarse según su DT, Massimiliano Allegri.

16 partidos del AC Milán se ha perdido Santiago Giménez

15 de marzo de 2026 sería la reaparición de Santiago Giménez.

¿Cuándo volvería a jugar Santiago Giménez tras su lesión?

Santiago Giménez se ha perdido los últimos 16 partidos del AC Milán, siendo el partido del 28 de octubre de 2025 su juego más reciente, cuando jugó ante el Atalanta en la Serie A.

De acuerdo al pronóstico ofrecido este jueves por el DT del AC Milán, Santiago Giménez se perdería todavía cinco partidos del AC Milán, incluyendo el duelo ante Inter de Milán por el liderato de la Serie A.

Santiago Giménez reparacería en el partido del 15 de marzo ante Lazio, como parte de la Jornada 29 de la Serie A.

El mensaje de Santiago Giménez que anticipa su regreso a las canchas

Previo a lo compartido por el DT del AC Milán, quien dijo que Santiago Giménez volvería en aproximadamente un mes, el delantero mexicano compartió imágenes en su cuenta oficial de Instagram que ilusionan.

En las gráficas se ve a Santiago Giménez en la cancha con el uniforme de Milán y la frase: “Te extraño… pero ya casi”.

Santiago Giménez tiene la mente el Mundial 2026

Santiago Giménez decidió operarse de la lesión en el tobillo, para volver al cien por ciento a jugar y ponerse en forma de cara al Mundial 2026.

El delantero del AC Milán es una de las piezas vitales de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre.