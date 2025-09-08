La gran final del US Open el pasado domingo volvió a enfrentar a Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner, por lo que varias figuras públicas estuvieron presentes en el Estadio Arthur Ashe de Nueva York, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de la apretada agenda que tiene como presidente de su país, Donald Trump se dio el tiempo de ir a la gran final del US Open y hasta fue mostrado en las pantallas del inmueble antes del inicio del partido que terminó ganando Carlos Alcaraz.

En redes sociales han comenzado a circular varios videos donde se ve que varios de los aficionados del tenis que se dieron cita en el Estadio Arthur Ashe abuchearon al mandatario estadounidense, mientras que otros lo ovacionaron.

Ladies and gentlemen, this is the reception the most hated man in the world, Donald Trump, received on Sunday at the US Open men's final. 😂🤣😂🤣😂🤣👇 pic.twitter.com/VEKG4lckVQ — Bill Madden (@maddenifico) September 8, 2025

Sin embargo, esa no fue la única polémica en la que se vio envuelto el dirigente de Estados Unidos, sino que además ha provocado controversia en redes sociales su reacción cuando se coronó el tenista español.

¿Donald Trump apoyaba a Jannik Sinner? Esta fue su reacción cuando Carlos Alcaraz ganó al US Open

Luego de que Carlos Alcaraz derrotó 2-6, 6-3, 1-6 y 4-6 a Jannik Sinner para coronarse por segunda ocasión en su carrera en el US Open, una cámara captó la reacción de Donald Trump y debido a su expresión parece que no le gustó el resultado del partido.

En la transmisión para TV, se aprecia el momento en el que Carlos Alcaraz comienza a festejar su campeonato en el US Open y cuando sube a festejar con su familia y equipo, pero cuando mostraron a Donald Trump se le vio serio y era de los pocos que no estaba aplaudiendo.

Sin embargo, en otro video que circula en internet se ve que en el momento en el que el tenista ibérico gana la final del abierto de Estados Unidos, el presidente se une a la ovación de todo el Estadio Arthur Ashe.

Carlos Alcaraz defendió a Donald Trump por su reacción tras la final del US Open

Luego de haber conquistado el US Open, Carlos Alcaraz fue cuestionado en entrevista para Telemundo por la reacción de Donald Trump que generó polémica en redes, pero aseguró que todo se trata de interpretación.

“La gente piensa que a lo mejor se puede llegar a pensar que no le gustó que yo hubiese ganado, que hubiera preferido que hubiera ganado Jannik pero bueno al final es todo interpretación de la gente…”, declaró Carlos Alcaraz por la reacción de Donald Trump.