El US Open 2025 se encuentra en su mejor momento, mientras tanto, una de sus estrellas se ha quejado del olor a marihuana, hasta dentro de las canchas.

Uno de los Grand Slams, US Open, más importantes del mundo se juega en Nueva York, por lo que el uso recreativo de la marihuana es completamente legal desde 2021, por lo que no es ninguna sorpresa.

Sin embargo, esto no pasa en algunas otras ciudades, sedes de otro gran torneo como Londres (Wimbledon), o París (Roland Garros). Así que a los tenistas puede ser molesto.

“Es molesto estar jugando”; Estrella del US Open se queja del olor a marihuana

Como vimos, en Nueva York, ciudad donde se lleva a cabo el US Open, es legal el uso de marihuana, pero no es permitido en lugares públicos y cerrados, como las canchas de tenis.

Sin embargo, para Casper Rudd esto no es así: "El olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas"

Aunque la leyes dicen una cosa, no pasa: “Es bastante molesto estar jugando, cansado, y que a pocos metros alguien esté fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto”, comentó Ruud.

¿Quién es el favorito para ganar el US Open?

Ahora pasemos a ver lo que sucede dentro de la cancha. Si se lo pregunta, Casper Ruud fue eliminado en la primera ronda del US Open. Tal vez no le gusta ir a Estados Unidos.

Actualmente nos encontramos en los Cuartos de Final del US Open. Sin ninguna sorpresa, Carlos Alcaraz ha mostrado un gran nivel y ya se instaló en la semifinal. Lo más increíble de todo es que no ha perdido un solo set.

Por otro lado, el máximo favorito, Jannik Sinner, ha llegado a los Cuartos de Final sin ningún obstáculo aparente.

Claro que no podemos olvidar a Novak Djokovic que intenta hacer historia a sus 38 años.