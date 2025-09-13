Kylian Mbappé sigue demostrando que está en otro nivel. Real Madrid se enfrentó a la Real Sociedad y ganaron gracias al francés y su increíble gol.

Se debe decir que el Real Madrid ha tenido un buen inicio de temporada gracias Kylian Mbappé en su mayoría, es el jugador que se hecha el equipo al hombro en el ataque, más por las bajas que han sufrido.

Una de las lesiones que más han resentido es la de Jude Bellingham, además, Vinícius Jr parece tener un bajón de nivel. Así como el futuro incierto de Rodrygo, y problemas musculares de Endrik.

Es posible que el inglés regrese para finales de septiembre, mientras tanto, no padecen de goles pues Mbappé quiere romper todos los récords.

El impresionante gol de Mbappé con el Real Madrid que demuestra su superioridad física

Como vimos, Real Madrid se enfrentó a la Real Sociedad. Partido difícil para los de Xabi Alonso en Anoeta. Corría el minuto 11 del primer tiempo y Kylian Mbappé no perdió el tiempo para marcar.

El jugador de la Real Sociedad equivocó un pase y no se puede hacer eso con Kylian Mbappé en la cancha. El francés le ganó por velocidad a los defensores y con su potencia física sacó a otro de la jugada para definir de gran manera.

Con eso, el Real Madrid se puso arriba, luego Arda Guller marcó el segundo y parecía que sería un día tranquilo, pero no. En la segunda parte, Oyarzabal marcó de penal y Huijsen fue expulsado por el Club Blanco.

Al final, quedó 2 a 1 y el Real Madrid continúa con paso perfecto.

Será que corre o Mbappé?



pic.twitter.com/kvXAPyIaSx — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) September 13, 2025

El gran arranque de temporada de Mbappé con el Real Madrid

De por sí, la temporada pasada, Kylian Mbappé fue el goleador del Real Madrid y de LaLiga, incluso ganó la bota de oro. Pero ahora quiere más.

En este arranque de LaLiga, que son 4 partidos, Kylian Mbappé ha marcado en todos los partidos. Siendo el jugador del Real Madrid con más goles de su club.