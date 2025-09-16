Desde que el FC Barcelona comenzó a ser patrocinado por Spotify, para cada edición del Clásico contra el Real Madrid en vez que aparezca el logo de la aplicación de streaming, aparece el logo de uno de sus artistas.

Rosalía, Coldplay, Karol G y hasta Travis Scott han sido algunos de los artistas que han aparecido en el jersey del FC Barcelona para los partidos del Clásico contra el Real Madrid en los últimos años.

Aunque el primer encuentro entre Merengues y Culés en esta temporada será hasta el próximo 28 de octubre, ya se dio a conocer quién será el artista cuyo logo aparecerá en el jersey del conjunto blaugrana.

Dan a conocer quién será el artista que aparecerá en el jersey del FC Barcelona para el Clásico

De acuerdo a información compartida por Roger Torelló, periodista de Mundo Deportivo, Ed Sheeran será el artista que patrocinará al FC Barcelona el próximo 28 de octubre en una edición más del Clásico contra el Real Madrid.

🎶Ed Sheeran será el cantante de la camiseta del Claisco.



Ed Sheeran se unirá a una selecta lista de artistas que han aparecido en el pecho del FC Barcelona cuando juega contra el Real Madrid en uno de los partidos más esperados de toda la temporada.

Los artistas que han estado en la playera del FC Barcelona para el Clásico:

Drake

Rosalía

Rolling Stones

Karol G

Coldplay

Travis Scott

¿Cuándo volverá el FC Barcelona al Spotify Camp Nou?

A pesar de que el FC Barcelona ya tenía pronosticado jugar su primer partido como local de esta temporada en el Spotify Camp Nou, no han recibido la certificación por el Ayuntamiento para reabrir el inmueble con un aforo temporal de 27 mil espectadores.

Debido a ello, el FC Barcelona tuvo que jugar su encuentro ante el Valencia en el Estadio Johan Cruyff, el cual es de un mucho menor aforo pero fue permitido por LaLiga y el club podría volver a jugar ahí.

En espera de recibir el permiso especial para jugar en el Spotify Camp Nou mientras continúan las obras, el equipo podría enfrentarse al Getafe este domingo 21 de septiembre en el inmueble donde juega el Barça B y el Barcelona Femenil.