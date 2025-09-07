Una pelea campal fue captada en un partido de futbol amateur en Guadalajara, Jalisco, luego de que integrantes de un equipo agredieran salvajemente a sus rivales durante un partido.

El hecho lamentable de la pelea campal en el futbol amateur ocurrió en las canchas de FutCenter Terranova, de acuerdo a un video que circula en redes sociales.

Las imágenes de la pelea campal fueron difundidas por la cuenta de X “Jalisco Rojo” en donde se observa cómo jugadores con playeras verdes y shorts blancos, apoyados por personas que brincaron desde las gradas empiezan a golpear a los oponentes con jerseys azules y pantalones blancos.

“En las canchas de FutCenter Terranova, en Guadalajara, durante la liga sabatina, los jugadores del equipo Newcastle se ardieron por perder un partido y agredieron salvajemente a los rivales”, escribió la fuente sobre la terrible pelea campal que ocurrió en el futbol amateur.

Captan terrible pelea campal en partido de futbol amateur en Guadalajara

Durante la terrible pelea campal en un partido de futbol amateur en Guadalajara, Jalisco, se ve como uno de los jugadores es golpeado por la espalda por un hombre que viene vestido de negro, provocando que el futbolista cayera al piso e inmediatamente fuera pateado en la cabeza en reiteradas ocasiones.

En la mediacancha del campo donde ocurrió la terrible pelea campal de futbol amateur, cuatro jugadores del equipo de color verde derribaron a otro de sus rivales y lo golpearon con puñetazos y patadas sobre el césped artificial.

— Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) September 7, 2025

De acuerdo con reportes, los jugadores que agredieron fueron identificados como parte del equipo llamado Newcastle, quienes se enojaron tras perder el partido y decidieron desquitarse con una pelea hacia sus oponentes.

¿Cómo se encuentran los jugadores agredidos tras la pelea campal en Guadalajara?

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los jugadores agredidos durante la pelea campal en el futbol amateur, quienes quedaron tendidos en el terreno de juego que terminó encharcada por la lluvia.

De igual forma, tampoco existe información oficial sobre si se hizo alguna denuncia por estos lamentables hechos.