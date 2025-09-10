La previa al Mundial 2026 puede resultar todo un lujo para la Selección Mexicana toda vez que se ha confirmado que Portugal visitará al Tricolor en el Estadio Azteca para la reapertura del Coloso de Santa Úrsula en marzo del año entrante; sin embargo, rumores apuntan a que la Francia de Kylian Mbappé buscaría visitar territorio azteca para enfrentar al combinado nacional.

Según la cuenta de X, Jóvenes Futbolistas MX, Francia se encontraría en busca de cerrar un partido amistoso en contra de la Selección Mexicana como parte de su preparación para la Copa del Mundo, lo que permitiría ver a Mbappé en la cancha del renovado Estadio Azteca a tres meses de la máxima justa del balompié internacional.

Es importante resaltar que, en la publicación de la mencionada cuenta de X, dan como origen de la noticia al reconocido diario francés L’Equipe; sin embargo, no hay alguna publicación o nota en este medio de comunicación que confirme que Francia quiere jugar contra México en el Estadio Azteca, por lo que, de momento, todo se trata meramente de un rumor.

Francia busca boleto directo al Mundial 2026

Es importante resaltar que, en estos momentos, Francia marcha con paso perfecto en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y este martes 9 de septiembre, se exigió al máximo para derrotar a Islandia por 2-1 en un partido donde empezaron abajo en el marcador, además de quedarse con un hombre menos.

Antes de ese juego, Francia venció como visitante a Ucrania por 0-2, por lo que solamente le falta verse las caras con Azerbaiyán para concluir con la primera vuelta de enfrentamientos de su grupo, donde en caso de terminar en primer lugar, obtendrá su boleto al Mundial 2026 de forma directa.

Cabe resaltar que, si por alguna razón, Francia tuviera que buscar el pase a la Copa del Mundo vía repechaje, jugaría por el boleto al Mundial en la Fecha FIFA de marzo del 2026, lo que le impediría en automático un hipotético partido contra México en nuestro país.

¿Cuándo vuelve a jugar Francia por las eliminatorias para el Mundial 2026?

En lo que respecta a las eliminatorias para el Mundial 2026, el siguiente partido de la Selección de Francia será en contra de Azerbaiyán en el Parque de los Príncipes, esto el próximo viernes 10 de octubre.

Días después de ese juego, Francia le pagará la visita a Finlandia en Laugardalsvöllur, cita a la que espera llegar ya con el boleto al Mundial 2026 sellado, siempre y cuando mantenga el paso perfecto que lleva hasta el momento.

Dicho todo lo anterior, en los próximos meses se sabrá si este rumor de Francia de visita en México para un amistoso toma forma ya con la clasificación en su bolsa o si todo se trata de un mero rumor previo a la Copa del Mundo.