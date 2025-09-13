El Real Madrid llegó a la Jornada 4 de LaLiga como líder de la competencia, lugar que tenía que defender ante el aguerrido Real Sociedad.

En calidad de visitante, el Real Madrid exponía su paso invicto en LaLiga, con la etiqueta de favorito, pero obligado a no caer en excesos de confianza.

Real Sociedad vs Real Madrid: ¿Cómo quedó el partido de la Jornada 4 de LaLiga?

El Real Madrid sufrió para mantener el paso perfecto en LaLiga, pero tras el silbatazo final, los Merengues derrotaron 2-1 al complicado Real Sociedad.

Con el triunfo en Anoeta, el Real Madrid llegó a 12 puntos para afianzarse en la cima de LaLiga, previo a iniciar su camino en la Champions League.

Real Sociedad vs Real Madrid: Los Merengues tomaron ventaja en la Jornada 4 de LaLiga

Visitar el estadio de Anoeta no es una cita sencilla para ningún equipo, pero el Real Madrid se sacudió pronto la presión con el primer gol del partido de la Jornada 4 de LaLiga.

Se jugaba el minuto 12 del partido Real Sociedad vs Real Madrid, cuando el francés Kylian Mbappé abrió el marcador a favor de los Merengues.

Kylian Mbappé salió a gran velocidad desde atrás del mediocampo, y con su potencia le ganó la espalda a los defensores de la Real Sociedad, para anotar el 1-0.

Real Sociedad vs Real Madrid: Los Merengues se enfilan al triunfo en la Jornada 4 de LaLiga

El Real Madrid aclaró el panorama y respiro tranquilo antes de irse al descanso, con el segundo gol sobre la Real Sociedad.

De nuevo apareció Mbappé, quien desbordó por izquierda para ceder el balón a Arda Güler, quien anotó el segundo gol del Real Madrid.

Real Sociedad vs Real Madrid: Los Merengues sufren para salir con la victoria en la Jornada 4 de LaLiga

La tranquilidad del Real Madrid se acabó en el segundo tiempo contra la Real Sociedad, además de que ya jugaba con un futbolista menos por la expulsión del zaguero Dean Huijsen.

Así que al minuto 56 de tiempo corrido, Mikel Oyarzabal acortó distancias por la Real Sociedad, equipo al que no le alcanzó el tiempo para empatar el partido.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

Antes de la Jornada 5 de LaLiga, el Real Madrid iniciará su participación en la Champions League.

El martes 16 de septiembre, Real Madrid recibirá a Marsella en la Jornada 1 de la Champions League.