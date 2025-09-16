Los fanáticos del futbol amanecimos con una terrible noticia. Y es que en redes circularon rumores en torno a la muerte de Arjen Robben, el exjugador de Países Bajos que tuvo una gran trayectoria incluyendo a su Selección y equipo como Real Madrid.

Hoy 16 de septiembre circularon estos rumores sobre la supuesta muerte de Arjen Robben, incluso se afirmó que esto fue consecuencia de una enfermedad crónica sufrida desde hace años por el otrora extremo.

¿Arjen Robben está vivo o muerto?

Sin embargo, y luego de una exhaustiva búsqueda en fuentes oficiales y en el propio entorno de Arjen Robben, no hay ninguna señal sobre su muerte.

Es más, tampoco se encuentra gravemente enfermo, pues Arjen Robben ha seguido ligado al deporte tras su retiro del futbol profesional en 2021 luego de una brillante trayectoria.

De hecho, Robben juega al pádel e incluso ha corrido maratones y también ha participado en algunos partidos de corte amistoso y benéfico.

Por ende, todo parece indicar que estos rumores se tratan de información falsa y sin fundamento.

¿Quién es Arjen Robben, la exestrella de Países Bajos?

Arjen Robben nació en Países Bajos el 23 de enero de 1984. Sus primeros pasos deportivos los dio con el Groningen de la Eredivisie.

Debido a las grandes condiciones que mostró desde su debut profesional en el 2000, Robben fue transferido al PSV para luego pasar al Chelsea, donde se consagró como uno de los mejores futbolistas del mundo.

Después de ello el Real Madrid se fijó en su talento y lo fichó para su causa, pero solo estuvo dos años en la casa blanca, pues en 2009 llegó al Bayern Múnich.

Ahí fue donde Arjen Robben se convirtió en una leyenda, ya que estuvo con los bávaros por 10 temporadas, dejando tras de sí un abultado palmarés que incluye títulos de la Bundesliga y una Champions League.

Arjen Robben y su conexión con México: #NoEraPenal

Arjen Robben es un viejo conocido para la afición mexicana, ya que protagonizó uno de los momentos más polémicos y dolorosos en lo que a Copas del Mundo se refiere.

Toda vez que Robben se llevó los reflectores en el partido donde México enfrentó a Países Bajos por los octavos de final del Mundial Brasil 2014.

Y es que ahí recibió una falta dentro del área de Rafael Márquez la cual se tornó bastante dudosa, naciendo el mítico #NoEraPenal que todavía sigue calando en los corazones tricolores.