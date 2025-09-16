El camino hacia el Puskas Arena ya comenzó, hoy martes 16 de septiembre se disputará el Real Madrid vs Marsella, duelo correspondiente a la Jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2025.

El Real Madrid vs Marsella será el primer reto de los merengues en una nueva temporada de Champions League.

Los merengues se presentarán en casa ante el cuadro francés con interesantes cambios en la alineación, pues Xabi Alonso mandó al banquillo a Vinícius Jr. y apostará por Rodrygo en el ataque.

El Real Madrid vs Marsella se disputará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión estará a cargo de TNT y HBO MAX.

Real Madrid vs Marsella: Mbappé empata el marcador

Real Madrid se recuperó rápidamente del gol en contra y emparejó desde el manchón de penalti. Kylian Mbappé cobró perfecto desde los once pasos y batió a Gerónimo Rulli para el 1-1 en el Bernabéu.

¡LO EMPATÓ MBAPPÉ!



Kylian no falló desde los once pasos y venció a Rulli para devolver al Madrid al partido. @MajolaB@realmadrid 1-1 @OM_Espanol pic.twitter.com/iLq5mfp8kr — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 16, 2025

Real Madrid vs Marsella: Weah abrió el marcador para los visitantes

Arda Güler perdió el balón en mediocampo y costó muy caro. Marsella armó un contragolpe que Timothy Weah definió con un disparo potente para el 0-1 ante el Real Madrid.

Mason Greenwood assists Weah



What a run, that brother still got it 🥲 pic.twitter.com/Fm3Z3TlKr8 — Kobi (@UtdKobi) September 16, 2025

Real Madrid vs Marsella: Trent abandona la cancha

Una nueva lesión para el Real Madrid, Trent tuvo que abandonar la cancha y su lugar fue ocupado por Dani Carvajal a los 5 minutos de iniciado el partido.

Real Madrid vs Marsella: Mbappé, cerca del primer gol

Mbappé intentó de chilena y el balón se fue apenas desviado. Real Madrid ya tocó la puerta de Marsella.

Real Madrid vs Marsella: Inicia el partido en el Santiago Bernabéu

Inician el partido Real Madrid vs Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu. Xabi Alonso debuta en la Champions League como DT de los merengues.

Real Madrid vs Marsella: Suena el himno de la Champions League

El himno más hermoso del futbol suena en el Santiago Bernabéu, estamos a nada del arranque del Real Madrid vs Marsella.

Real Madrid vs Marsella: Listas las alineaciones para el partido de la Champions League

Alineación del Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Mastantuono; Arda Güler, Mbappé y Rodrygo.

Alineación del Marsella: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Greenwood, Kondogbia, Hojbjerg, Weah; O’Riley Aubameyang.