Allan Saint-Maximin es una de las grandes figuras de la Liga MX que llegó al futbol mexicano con el objetivo de ser un crack y romperla, incluso si todo marcha bien podría jugar para la Selección Mexicana.

Allan Saint-Maximin se llevó todos los reflectores en su llegada a México y sus declaraciones del por qué llegó al América enamoraron a toda la afición azulcrema, pues aseguró que tuvo ofertas de Europa, pero prefirió al conjunto de Coapa.

“Tuve muchas ofertas de equipos europeos. Pero prefiero estar en un club que realmente me quiera, un club orientado a la familia y que esté dispuesto a hacer todo lo posible para ponerme en las mejores condiciones posibles. Un club que sea sano, con buena gente y que se preocupe por las necesidades que tenga mi familia. Mi prioridad es mi familia”, declaró Allan Saint-Maximin.

El nuevo refuerzo azulcrema dijo sentirse feliz por llegar no solo al América, sino a México, por lo que si rompe la Liga MX incluso podría ser elegido para jugar con la Selección Mexicana.

¿Allan Saint-Maximin puede jugar en la Selección Mexicana? Lo que necesitaría el francés para ser elegible

Para que Allan Saint-Maximin pueda jugar en la Selección Mexicana necesitaría una serie de requisitos para ser elegible por el DT en turno, que en este caso es Javier Aguirre.

Hay dos opciones para que Allan Saint-Maximin pueda jugar con la Selección Mexicana: obteniendo la nacionalidad mexicana por naturalización o cumpliendo los requisitos de elegibilidad establecidos por la FIFA.

Para el caso de la naturalización, el futbolista francés necesita un periodo mínimo de cinco años de residencia legal en México, sin embargo, existen excepciones para obtenerla como que tenga hijos en el país de residencia o esté casado con una persona mexicana, lo cuál estos dos últimos no es su caso.

Respecto a los requisitos de elegibilidad de la FIFA, debe de haber jugado un mínimo de partidos oficiales con la selección mayor de su país de origen o en torneos continentales.

¿Allan Saint-Maximin ha jugado con la Selección de Francia?

Allan Saint-Maximin no ha disputado ningún partido oficial con la Selección Mayor de Francia, sin embargo, ha participado en las categorías inferiores Sub-16, Sub-17, Sub-20 y Sub-21.

Por lo que si en algún momento quiere jugar para la Selección Mexicana y aún sigue con el América o jugando en la Liga MX, el francés debe cumplir con los requisitos.