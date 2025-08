David Faitelson volvió a generar polémica en redes debido a que en esta ocasión criticó a los exfutbolistas que trabajan en los medios de comunicación.

A través de sus redes sociales, David Faitelson mencionó que ya no puede hablar de ningún tema porque siempre lo acusan de algo y están en su contra.

El periodista tampoco dudó en mencionar que los futbolistas son parte de la corrupción que existe en el futbol mexicano, por lo que de inmediato generó todo tipo de comentarios en la publicación.

David Faitelson le da con todo a exfutbolistas que trabajan en medios: “Son parte de la corrupción”

David Faitelson primero mencionó que le hizo una entrevista a “Billy” Álvarez y fue criticado por proteger ciertos intereses.

David Faitelson indicó que la multipropiedad es una trampa y también fue acusado de hacer una campaña para los equipos que aún cuentan con más de un equipo en la Liga MX.

“Revelo con documentos un contrato exhorbitante de un futbolista y me acusan de buscar desestabilizar a un club y a un dirigente”, dijo el periodista de TUDN.

El también analista le echó la culpa a los exfutbolistas que trabajan en los medios de comunicación por alimentar la corrupción en el futbol de México.

“Todos esos ex futbolistas de pacotilla que pululan en los medios no son más que parte de la descomposición, la corrupción y la basura que existe en el futbol mexicano y de la que ellos no dejan de ser parte”, añadió David Faitelson en sus redes sociales.

David Faitelson tiene encontronazo con Marc Crosas

David Faitelson ha sido catalogado como un periodista que genera polémica, pero el exfutbolista Marc Crosas no pierde la oportunidad para contestarle y esta vez fue por el futbol femenil.

“Como a ti, que solo escribes de futbol femenil cuando hay situaciones de controversia. No te veo entrevistando a muchas futbolistas o DT’s o directivas en Faitelson, sin censura. O tienes agenda llena o te vale un reverendo cacahuate”, le respondió el exfutbolista a David Faitelson.