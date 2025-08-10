No debe existir ninguna duda sobre que Cuauhtémoc Blanco es uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia. Lo sigue demostrando con un golazo en el Clásico de Leyendas.

Y es que para los grandes jugadores no es difícil seguir sobre saliendo, la calidad futbolística de Cuauhtémoc Blanco no tiene que ver con su físico, sino con otras capacidades.

Siempre destacó por su inteligencia táctica, su drible, y por supuesto su gran toque de balón para ponerla donde quería. Esto lo llevó a la Liga MX y posiblemente Europa se hubiera quedado deslumbrado.

Como sea, es un ídolo por muchos aficionados, incluso de Chivas, pues también es uno de los mejores futbolistas en la historia de la Selección Mexicana.

¡Ídolo total! Cuauhtémoc Blanco deslumbra con gol de otro planeta en el Clásico de Leyendas

Cuauhtémoc Blanco lleva 10 años retirado, por supuesto que su físico es diferente a cuando estaba en activo, pero no le impide seguir demostrando su magia.

Y es que en el Clásico de Leyendas, entre América y Chivas, anotó un golazo que pocos jugadores, incluso activos. Su toque está intacto.

El examericanista, Cuauhtémoc Blanco, amagó con tirar de zurda en el borde del área, el contrario se fue con la finta y de ahí, intentó un globito que salió perfecto. Una anotación que puso a gritar a todo un estadio.

La impresionante carrera de Cuauhtémoc Blanco

Un ídolo para muchos aficionados mexicanos. Cuauhtémoc Blanco fue un futbolista diferente, de los que paga un boleto para ir al estadio.

Su carrera comenzó en el América, equipo de sus amores, aunque tuvo varias etapas. Debutó en 1992, pero fue cedido al Necaxa en el 97.

En su regreso tuvo una increíble Copa Libertadores que lo llevó a Europa. El Real Valladolid pidió su préstamo. Lamentablemente, una lesión lo dejó fuera 8 meses, por lo que se perdió una gran parte de la temporada. Pero su gol ante Real Madrid será recordado por todos.

En su regreso a México, las Águilas lo volvieron a ceder a Veracruz, y en su vuelta, en esa cuarta etapa con las Águilas la rompió toda. Más tarde fue a la MLS y hasta fue elegido en el 11 del torneo.

A partir de ahí navegó en la segunda división, pues ya era un jugador veterano.

2 veces campeón de la Copa Oro, una Confederaciones, máximo goleador de la Liga MX en la 98-99, una Liga MX y 2 Copas MX dejó este enorme jugador.