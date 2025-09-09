A poco menos de un año de que inicie el Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, los trabajos en el Estadio Azteca se realizan a marchas forzadas para poder tenerlo listo no solo para la inauguración, pues el América tiene pensado enfrentar al Real Madrid.

Respecto a la Selección Mexicana, ya se reveló que la Federación Mexicana de Futbol tiene todo arreglado para que Cristiano Ronaldo y Portugal jueguen en la Ciudad de México y enfrenten al tricolor.

Por su parte, el América también quiere regresar al Estadio Azteca tras dos temporadas fuera de su estadio, enfrentando a un rival de Europa, el cuál sería el Real Madrid, por lo que en caso de confirmarse sería una locura ver a las grandes figuras del club merengue pisando el Coloso de Santa Úrsula.

Bombazo para reapertura: Real Madrid sería rival del América en el estreno del Estadio Azteca

De acuerdo con W Deportes, el América tiene dos planes para el próximo año mundialista 2026. Uno, llevar al menos uno de sus juegos oficiales de la Liga MX a Estados Unidos, algo que ya era del conocimiento público luego de que el propio Santiago Baños reveló las intenciones del conjunto azulcrema.

El segundo plan es conseguir un equipo de la élite europea para que pueda llegar a México en la reinauguración del Estadio Azteca, por lo que el rival indicado sería el Real Madrid.

AMÉRICA TIENE EN CARPETA A 3 GIGANTES DE EUROPA PARA REINAUGURAR EL ESTADIO AZTECA

Hasta el momento, no existe nada cerrado entre ambos clubes, pero las expectativas del América por Real Madrid son altas, pues quieren sí o sí a un equipo grande de UEFA.

En caso de que las Águilas no concreten el juego contra los merengues, se analiza también traer al FC Barcelona debido a su estrecha relación con el equipo femenil y la tercera opción es el actual campeón de la UEFA Champions League, el PSG.

¿Cuándo van a reinaugurar el Estadio Azteca?

La idea es que para inicios de marzo ya se tenga listo el Estadio Azteca, pues el juego entre la Selección Mexicana y Portugal sería en ese mes, entre el 23 y el 31 de marzo.

Con ello, el América vería la posibilidad de jugar el partido ante el Real Madrid en esos días o cercano al Mundial 2026, pues deberán analizar la Fecha FIFA y que se juegan las instancias finales de la UEFA Champions League.