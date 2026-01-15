Ya estamos a 147 días del Mundial 2026, la FIFA ha presumido que recibió más de 500 millones de solicitudes, solo en su tercera fase de venta de boletos, por lo que la probabilidad de que seas sorteado es casi nula.

Vayamos paso a paso. La FIFA, realizó 3 fases para la compra de boletos del Mundial 2026. La primera fue en septiembre del 2025, los usuarios se registraban y les avisaban si podían comprar.

Esta primera fue diferente a todas porque no se sabían los rivales, tan solo se podía comprar por sedes y fechas, o fases finales. Luego llegó la segunda, que fue después del sorteo.

Por supuesto la FIFA aprovechó para subirle los precios, pues ya se conocían los partidos. Y por último, la tercera, que rompió todos los récords. A partir de ahí ya no podrá comprar con los precios originales, solo en reventa, o si tiene mucha suerte, que algún sorteado sea rechazado.

¿No obtuviste boleto para el Mundial 2026? Las probabilidades eran de menos de uno por ciento

Como vimos, la FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026. Infantino dijo que se registró gente de los 211 países que están en la Federación.

En esta tercera fase, se pusieron en venta 1,7 millones de entradas, lo que quiere decir que prácticamente no había posibilidad de comprar boletos. Solo si tenía mucha, mucha suerte.

Ya que ahora se puede comprar por partido, los más solicitados fueron:

Colombia vs Portugal México vs Corea del Sur México vs Sudáfrica Final

¿No obtuviste boleto para el Mundial 2026? Las probabilidades eran de menos de uno por ciento (Hecho con IA (SDPdeportes) )

¿Cuál era la probabilidad de conseguir un boleto para el Mundial 2026?

Si hacemos las matemáticas, con 500 millones de solicitudes de boletos para el Mundial 2026, y solo 1,7 millones disponibles. Cualquiera tiene una posibilidad de 0.34% de poder comprar.

Es decir, solo 1 de 294 personas puede adquirir boletos en la tercera fase del sorteo de la FIFA. Eso sí, es más fácil conseguir una entrada que ganar la lotería, así que no todo está perdido.