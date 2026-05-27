Este miércoles 27 de mayo, Alpine y Gucci han dado a revelado que la escudería de la Fórmula 1 cambiará su nombre oficial a partir del 2027.

Gucci Racing Alpine Formula One Team será el nuevo nombre bajo el que correrá la escudería en la Fórmula 1, luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo y la lujosa marca se convirtiera en socio principal.

Gucci se convertirá en la primera marca de moda de lujo en convertirse en socio titular de un equipo de la máxima categoría del automovilismo.

Gucci entra a la Fórmula 1 con Alpine (Captura de pantalla)

Alpine adoptará los colores de Gucci para el 2027

Luego de que se hiciera oficial la llegada de Gucci de la mano de Alpine a la Fórmula 1, se reveló que la escudería adoptará los colores de la marca a partir de la temporada 2027.

Además, se deberá incluir a Gucci en uniformes y redes sociales de Alpine, a partir de la creación de un nuevo logo que deberá incorporar elementos de la marca de lujo junto a lo más representativo de la escudería.

De esta manera, el negro y dorado serán los nuevo colores que predominarán en el monoplaza conducido tanto por Franco Colapinto como por Pierre Gasly.

¿Cuánto pagará Gucci a Alpine como socio principal?

De acuerdo con información de The Race, Gucci y Alpine tendrían un acuerdo plurianual que representaría un ingreso de entre 868 millones y mil millones de pesos mexicanos.

Además, en caso de que Alpine logre ciertos objetivos, Gucci podría desembolsar más dinero y el total podría superar los 2 mil millones de pesos mexicanos.

Se espera que esta alianza entre la marca de lujo y la escudería de la Fórmula 1 tenga una duración mínima de 3 años.