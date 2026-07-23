La Liga MX Femenil tendrá cambio en su formato de competencia a partir del Apertura 2026, que inicia este 31 de julio.

El nuevo formato de la Liga MX Femenil elimina la tabla general de puntos para clasificar a la Liguilla por el título.

En su lugar, los equipos femeniles de la Liga MX estarán divididos en dos grupos de nueve escuadras cada uno.

Así quedan integrados los grupos de la Liga MX Femenil:

Grupo A

Tigres

Rayadas

Toluca

Cruz Azul

FC Juárez

San Luis

Querétaro

Atlante

Santos

Grupo B

América

Chivas

Pachuca

Pumas

Tijuana

León

Atlas

Puebla

Necaxa

Tigres es uno de los equipos a seguir en la Liga MX Femenil (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

La Liga MX Femenil se jugará bajo el formato de grupos en el Apertura 2026

El nuevo formato de la Liga MX Femenil para el torneo Apertura 2026 se jugará con dos grupos de nueve equipos, con el objetivo de aligerar la carga física de las futbolistas al eliminar las fechas dobles y optimizar los costos de traslado.

En ese sentido, cada equipo de la Liga MX Femenil disputará un total de 14 partidos. Se jugarán 8 encuentros contra los rivales del mismo grupo y 6 partidos intergrupos cruzados.

Nuevo formato de grupos

2 grupos

9 equipos por grupo

14 partidos por equipo

8 duelos contra rivales de grupo

6 cotejos ante escuadras del otro grupo

Rayadas y Pachuca son favoritas para ganar la Liga MX Femenil. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

¿Cómo se definirán a los equipos que jugarán la Liguilla?

En el nuevo formato de la Liga MX Femenil, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán de forma directa a la Liguilla de eliminación directa en el Apertura 2026.

El certamen ahora se desarrollará bajo un formato más largo para alinearse con los calendarios de la FIFA, las eliminatorias de la Selección Mexicana y los torneos internacionales.