Kimi Antonelli sigue viviendo un gran momento en la Fórmula 1 y ahora ganó el Gran Premio de Canadá 2026.

Aunque arrancó desde la segunda posición de la parrilla, Kimi Antonelli se impuso a su compañero de equipo, George Russell, quien abandonó el Gran Premio de Canadá 2026.

Con este resultado, el italiano se mantiene como líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 con un total de 131 puntos.

"We'll take it!" 💪



Kimi Antonelli wins his fourth Grand Prix in a row 😮‍💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/lzK7Ed6eaS — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Kimi Antonelli suma su cuarta victoria de la temporada

Tras ganar el Gran Premio de Canadá 2026, Kimi Antonelli sumó su cuarta victoria consecutiva en la actual temporada de la Fórmula 1.

Aunque apenas tiene 19 años, Kimi Antonelli ha sabido competir frente a pilotos de mucha más experiencia en la parrilla y ahora tiene una ventaja de 43 puntos en el Campeonato de Pilotos.

La temporada todavía está en una etapa muy temprana, pero en caso de seguir esta tendencia, el piloto de Mercedes podría firmar una temporada histórica.

¿Cómo quedó el podio del Gran Premio de Canadá 2026?

Lewis Hamilton y Max Verstappen fueron los pilotos que acompañaron a Kimi Antonello en el podio del Gran Premio de Canadá 2026.

Así quedó el podio del GP de Canadá 2026: