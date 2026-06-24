El calendario de la temporada de la Fórmula 1 nos llevará al GP de Austria 2026 del 26 al 28 de junio entre las 04:30 y 8 horas y se podrá seguir a través de SKY Sports, Izzi y F1TV.

  • Práctica 1 | Viernes 26 de junio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
  • Práctica 2 | Viernes 26 de junio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
  • Práctica 3 | Sábado 27 de junio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
  • Clasificación carrera | Sábado 27 de junio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
  • GP de Austria 2026 | Domingo 28 de junio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
GP de Austria
GP de Austria (AFP)

GP de Austria 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Austria 2026 se realizará del viernes 26 al domingo 28 de junio y el fin de semana de la Fórmula 1 contará con: 3 sesiones de prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

GP de Austria 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

Toda la emoción de la Fórmula 1 llegará al GP de Austria 2026, una sede que es considerada la carrera de casa de Red Bull.

  • Práctica 1 | Viernes 26 de junio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
  • Práctica 2 | Viernes 26 de junio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
  • Práctica 3 | Sábado 27 de junio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
  • Clasificación carrera | Sábado 27 de junio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
  • GP de Austria 2026 | Domingo 28 de junio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Austria 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

El GP de Austria, y el resto de la actividad de la Fórmula 1, se podrá seguir en vivo a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.

  • Evento: GP de Austria 2026
  • Fecha: Domingo 28 de junio de 2026
  • Horario: 07:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Red Bull Ring
  • Transmisión: SKY Sports, Izzi y F1TV