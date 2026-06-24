El calendario de la temporada de la Fórmula 1 nos llevará al GP de Austria 2026 del 26 al 28 de junio entre las 04:30 y 8 horas y se podrá seguir a través de SKY Sports, Izzi y F1TV.

Práctica 1 | Viernes 26 de junio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 26 de junio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 27 de junio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación carrera | Sábado 27 de junio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Austria 2026 | Domingo 28 de junio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Austria (AFP)

GP de Austria 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Austria 2026 se realizará del viernes 26 al domingo 28 de junio y el fin de semana de la Fórmula 1 contará con: 3 sesiones de prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

GP de Austria 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

Toda la emoción de la Fórmula 1 llegará al GP de Austria 2026, una sede que es considerada la carrera de casa de Red Bull.

Práctica 1 | Viernes 26 de junio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 26 de junio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 27 de junio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación carrera | Sábado 27 de junio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Austria 2026 | Domingo 28 de junio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Austria 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

El GP de Austria, y el resto de la actividad de la Fórmula 1, se podrá seguir en vivo a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.