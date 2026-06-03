La historia de Charles Leclerc con Ferrari seguirá, pues el piloto monegasco llegó a un acuerdo con la escudería italiana para mantenerse con el equipo varios años más.

Aunque no se ha revelado la cantidad de años por las que renovó Charles Leclerc con Ferrari, diversos reportes señalan que el acuerdo contemplaría hasta el 2031.

Esta renovación de contrato también haría que Leclerc se mantenga en solitario como el tercer piloto mejor pagado de toda la Fórmula 1 al ganar cerca de 867 millones de pesos mexicanos.

Charles Leclerc seguirá en Ferrari (X: @F1)

Charles Leclerc celebra su renovación de contrato con Ferrari

Luego de que se hiciera oficial la renovación de Charles Leclerc con Ferrari, el piloto compartió un emotivo video en sus redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores.

"Sé que la gente siempre cuestionará tus decisiones en la Fórmula 1. Pero cuando se trató de esto, para mí, la respuesta siempre estuvo clara. Porque creo en este vínculo con todo mi corazón“ Charles Leclerc

El anuncio se dio en plena semana del GP de Mónaco, la fecha más especial para el piloto que correrá en casa durante este domingo 7 de junio.

Ferrari tiene la dupla más costosa de toda la Fórmula 1

Tras la renovación de Charles Leclerc, Ferrari ha pasado a tener la dupla más costosa de toda la Fórmula 1 al también tener en su alineación a Lewis Hamilton.

Con su nuevo contrato, Charles Leclerc pasaría a cobrar cerca de 867 millones de pesos mexicanos al año, cifra que podría irse incrementando al cumplir ciertos objetivos.

Por su parte, Lewis Hamilton ganaría cerca de mil millones de pesos mexicanos, por lo que juntos representarían un gasto para Ferrari de dos mil millones de pesos mexicanos.