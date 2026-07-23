La actriz Niurka Marcos de 58 años de edad, habló sobre Alejandra Jaramillo y la decisión de Siéntese Quien Pueda de despedirla tras burlarse de la eliminación de México del Mundial 2026.

Aunque Niurka Marcos dejó claro que el despido de Alejandra Jaramillo fue la muestra de lo que pasa cuando se burlan de los mexicanos, también llamó a no sembrar odio y menos por un juego como la Copa del Mundo.

Niurka habla de Alejandra Jaramillo y su despido; le pide no sembrar más odio

El 22 de julio de 2026, Siéntese Quien Pueda y Alejandra Jaramillo hicieron oficial su salida del programa de TelevisaUnivisión tras el comentario que la conductora hizo a la eliminación de México en su partido ante Inglaterra.

Ante ello, en una entrevista de Niurka Marcos con Sale el Sol, la vedette aseguró que el despido de Jaramillo es la muestra de lo que sucede cuando se meten con México.

“¡Qué tal los que se meten con México! ¡Qué funa! se les voltea de cabeza el mundo (...) el que se mete con los mexicanos le toca echar reversa”. Niurka Marcos, actriz.

Sin embargo, también pidió que no se siembre más odio, recordando que el Mundial 2026 es solamente un juego por lo que no está bien llegar al enojo desenfrenado y menos “desearle el mal a nadie”.

Tras su salida de Siéntese Quien Pueda, Alejandra Jaramillo aseguró que las disculpas que dio hacia los mexicanos fueron a decisión de ella y no porque la televisora le haya pedido hacerlo.