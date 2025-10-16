Kiana Palacios escribió un capítulo histórico con Club América Femenil. La delantera mexicana firmó un doblete en el triunfo sobre Atlas de la Liga MX Femenil y alcanzó las 87 anotaciones como azulcrema, las cuales la acreditan como la máxima goleadora de la institución.

Kiana Palacios superó la marca de Daniela Espinosa (86 goles). Mientras que Katty Martínez (53), Cassandra Cuevas (53) y Lucero Cuevas (49) completan el top 5 de goleadoras históricas de Club América Femenil.

La osadía de la ‘capi’ era cuestión de tiempo, desde su arribo en el Nido en el Apertura 2021, Palacios se ha consolidado como un arma letal al ataque y hoy consolida su valía con el reconocimiento de máxima goleadora de las Águilas.

Los números de Kiana Palacios con América Femenil, la máxima goleadora de la institución

Kiana Palacios ya es histórica. La delantera mexicano llegó a 87 goles con la casaca azulcrema y se convirtió en la máxima goleadora del Club América Femenil.

Las máximas víctimas de Kiana Palacios con Club América han sido Chivas y Tijuana, pues les ha marcado 10 goles a cada una.

En el actual Apertura 2025, Palacios ha disputado 15 partidos, 14 de estos como titular y ha registrado 10 goles.

¿Cómo fueron los goles de Kiana Palacios vs Atlas?

Kiana Palacios llegó a los 87 goles con Club América y se convirtió en la máxima goleadora histórica del equipo femenil. Alcanzó la marca con un doblete en el triunfo por 2-3 sobre Atlas.

La encargada de abrir el marcador en el triunfo de América sobre Atlas fue Alexa Soto (28). Las rojinegras reaccionaron con un par de goles de Brenda Ceren, pero Kiana Palacios tuvo la última palabra en la segunda mitad.

Palacios apareció al minuto 56 con un remate en el área para el 2-2. Mientras que en el último suspiro del partido, definió desde los once metros para darle al América el triunfo por 2-3.

Kiana cierra la noche con un doblete y se corona como máxima goleadora.



¡Súper Ki, eres Superpoderosa! 💛💙 pic.twitter.com/c5o9jwBDz4 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) October 16, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Club América Femenil?

Luego del triunfo por 2-3 ante Atlas, Club América Femenil visitará la cancha de El Encanto para enfrentar a Mazatlán FC en la última jornada de la fase regular.