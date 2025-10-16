Alexis Gutiérrez fue uno de los fichajes que América realizó en el último mercado de verano con la finalidad de nutrir su plantilla; sin embargo, uno de los temas más llamativos fue la cantidad que pagaron a Cruz Azul por el mediocampista que recientemente fue llamado a Selección Mexicana y por el cual, hasta la fecha le pagan a los Cementeros.

Y es que SDP Deportes pudo confirmar que desde América emiten todavía pagos a Cruz Azul por la contratación de Alexis Gutiérrez, esto debido a que ha alcanzado diferentes bonos que se acordaron en la negociación por los cuales La Máquina se ha embolsado montos adicionales al pago que recibieron inicialmente.

El llamado a la Selección Mexicana influyó para que Alexis Gutiérrez cumpliera con el rendimiento individual acordado y dada esa circunstancia, los Millonetas le pagaron un bono a su contraparte celeste, que también recibirá un pago parcial por objetivos alcanzados.

Alexis Gutiérrez se consolida en América y beneficia a Cruz Azul

Es importante destacar el hecho de que desde hace algunos partidos, Alexis Gutiérrez se ha hecho con un lugar en el equipo titular de América y André Jardine no dudó en resaltar las virtudes del mediocampista, así como los beneficios que otorga a su oncena. Dicho esto, el canterano de Chivas alcanza metas como minutos jugados y aspectos que suman a los bonos que se le pagan a Cruz Azul.

Incluso, este fin de semana que se celebre una nueva edición del Clásico Joven entre Cruz Azul y América, es muy posible que Alexis Gutiérrez vaya como titular con las Águilas frente a su exequipo, con lo que sumaría más minutos dentro del terreno de juego, convirtiéndose en el segundo refuerzo americanista con más tiempo del terreno de juego hasta este momento.

Son cuatro partidos consecutivos los que Alexis Gutiérrez ha sido titular con América. Desde el partido contra Monterrey ya no ha salido del once debido a que, el timonel de las Águilas considera que le proporciona un equilibrio entre defensa y ataque en el desarrollo del partido.

Los números de Alexis Gutiérrez con América

En lo que va del Apertura 2025, Alexis Gutiérrez ha jugado ocho de los 12 partidos que América acumula, seis de ellos lo ha hecho como titular. Son 481 minutos los que ha estado en la cancha, lo que representa el 44.54 por ciento de tiempo posible.

Hasta ahora, Alexis Gutiérrez todavía no anota su primer gol con América y ha hecho dos asistencias, ambas a la Pantera Zúñiga; la primera fue en la tercera jornada en contra de Necaxa y la más reciente durante el Clásico Capitalino frente a Pumas.

Si bien, no es un jugador que acapare reflectores en América, la realidad es que su rendimiento ha sido lo suficientemente positivo como para que Javier Aguirre le diera una oportunidad en la más reciente Fecha FIFA en la cual tuvo algunos minutos en el partido en contra de Ecuador donde el Tricolor empató a un tanto