San Luis vs América jugaron en actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 0-7 para las Águilas.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 12, América se ubica en primer lugar del Grupo B con 31 puntos.

San Luis, por su parte, se quedó con 19 unidades en la tercera posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: San Luis 0-7 América.

San Luis vs América: así se definió el partido pendiente de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

San Luis vs América se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

San Luis con la necesidad de escalar posiciones en el Grupo B, mientras América en busca de mantenerse líder del Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido San Luis vs América:

Minuto 5: Gol de Geyse Da Silva Ferreira (América)

Minuto 20: Gol de Geyse Da Silva Ferreira (América)

Minuto 31: Gol de Geyse Da Silva Ferreira (América)

Minuto 34: Gol de Angelique Saldivar Pavon (América)

Minuto 42: Gol de Irene Guerrero (América)

Minuto 61: Gol de Angelique Saldivar Pavon (América)

Minuto 72: Gol de Scarlett Camberos (América)

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y América en la Liga Femenil BBVA?

San Luis y América volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

San Luis visita a León el lunes 2 de noviembre, mientras que América enfrenta al Atlante el domingo 1 del mismo mes.