El América aprovechará la Fecha FIFA del mes de noviembre para enfrentar en partido de preparación a LA Galaxy; te decimos cómo acceder a la preventa de boletos.

Después de terminar el calendario regular del Apertura 2025 de la Liga MX, el América esperará rival para encarar la Liguilla, pero debido a que habrá Fecha FIFA, programó un partido de prepación ante LA Galaxy.

LA Galaxy vs América: ¿Cómo acceder a la preventa de boletos para el partido de preparación?

El Club América anunció a través de sus redes sociales cómo acceder a la preventa de boletos para el partido contra LA Galaxy.

Por medio de una publicación, el América compartió el siguiente mensaje: “¡Atención, Águilas en Los Ángeles! América llega para su partido de preparación ante el LA Galaxy", y continuó invitando a acceder a la preventa de boletos para el partido.

Para acceder a la preventa de boletos del partido LA Galaxy vs América, hay que registrarse en el siguiente link: http://lagalaxyvsclubamerica.com; la venta general abre el viernes 17 de octubre a las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo será la preventa de boletos para el partido de preparación LA Galaxy vs América?

Si quieres acceder a la preventa de boletos para el partido LA Galaxy vs América, debes registrarte y recibirás un código para comprar en la preventa exclusiva, que se realizará el jueves 16 de octubre.

¿Cuándo será el partido de preparación LA Galaxy vs América?

El sábado 15 de noviembre, durante la Fecha FIFA programada en ese periodo, América enfrentará en partido de preparación a LA Galaxy, con miras a la Liguilla del Apertura 2025, en la que las Águilas buscarán el campeonato.

El Dignity Health Sports Park de la ciudad de Los Ángeles, será la sede del partido de preparación, LA Galaxy vs América.

¡Atención, Águilas en Los Ángeles! 🦅



América llega para su partido de preparación ante el LA Galaxy.



🎟️ Regístrate en el link para acceder a la preventa:https://t.co/3kYfnqFOXS



La venta general abre este viernes a las 11:00 a.m. hora de México.



¡Acompaña al Ame y siente la… pic.twitter.com/K0VRBESfm5 — Club América (@ClubAmerica) October 14, 2025

¿Cómo van América y LA Galaxy en sus respectivas competencias?

El América se mantiene como uno de los equipos favoritos para ganar el campeonato del Apertura 2025 de la Liga MX, así que el partido de preparación contra LA Galaxy lo tomará con mucha seriedad.

LA Galaxy vive una realidad muy distinta, pues luego de ganar su sexto campeonato de la MLS Cup en 2024, en la actual temporada marcha en el último lugar de la Conferencia Oeste.