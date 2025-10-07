Finalizó la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y Tigres se mantiene como líder de la tabla general del torneo mexicano.

Desde la Jornada 10 en la Liga MX Femenil, las felinas se hicieron con el primer puesto de la tabla general del Apertura 2025 en un momento cumbre en la recta final del torneo regular.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 14 del Apertura 2025

La Jornada 14 de la Liga MX Femenil trajo resultados sorpresivos en el que en la mayoría se presentaron goleadas de escándalo, no obstante, no hubo movimientos en el liderato de la tabla general.

Tigres marcha como líder tras 14 juegos disputados y ocupa la primera posición con 35 puntos, seguidos de Pachuca con 33 y América con 32 unidades.

Termina el encuentro y nos regresamos con los 3 puntos al Volcán.@CEMEXMx#SiempreContigo 👊#EstoEsTigresFemenil 🐯 pic.twitter.com/73WsYFME8W — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) October 5, 2025

Por otro lado, Mazatlán FC es el último de la tabla general con apenas 2 puntos. Las cañoneras no han podido ganar en 14 juegos jugados y han recibido un total de 48 goles en contra.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil:

Tigres | 35 puntos Pachuca | 33 puntos América | 32 puntos Chivas | 29 puntos Toluca | 28 puntos León | 24 puntos Rayadas | 23 puntos Pumas | 22 puntos Cruz Azul | 21 puntos Atlético de San Luis | 21 puntos FC Juárez | 20 puntos Atlas | 19 puntos Tijuana | 12 puntos Querétaro | 10 puntos Santos Laguna | 9 puntos Necaxa | 8 puntos Puebla | 5 puntos Mazatlán FC | 2 puntos

Fechas y horas para ver la Jornada 15 de la Liga MX Femenil

El Apertura 2025 sigue su marcha y los equipos de la Liga MX Femenil ya se preparan para disputar la Jornada 15 del torneo, misma que empezará el viernes 10 de octubre.

El partido que abrirá la Jornada 15 será el León vs Pachuca y el más esperado por la afición será el duelo entre América y Tigres, duelo importante entre los punteros de la tabla general.

Jornada 15 de la Liga MX Femenil: