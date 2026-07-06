Keir Starmer reveló que presionó a la FIFA para mantener el horario del partido México vs Inglaterra en el Estadio Banorte, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

“Tuvimos que luchar junto con la FA para que el partido volviera a disputarse en el horario previsto inicialmente”. Keir Starmer, primer ministro británico

El primer ministro británico se opuso a que el México vs Inglaterra se jugara al mediodía, argumentando que sus jugadores estarían en desventaja por la altitud de la CDMX.

Finalmente, el partido se disputó el 5 de julio a las 6:00 p.m., aunque se retrasó por tormenta eléctrica, y terminó con triunfo inglés 2-3.

Confirma Keir Starmer que presionó a la FIFA para mantener horario del México vs Inglaterra

Keir Starmer reconoció que presionó a la FIFA para mantener horario del México vs Inglaterra, donde el representativo de su país derrotó al Tricolor por un marcador de 2-3.

Previo al encuentro de octavos de final del Mundial 2026, se anunció la posibilidad de que el encuentro fuera a mediodía debido a las condiciones climáticas en CDMX.

Keir Starmer revela que presionó a la FIFA para mantener horario del México vs Inglaterra (Keir Starmer / Facebook)

Lo que de inmediato generó polémica por las ventajas que supondría para la Selección Mexicana al jugar en el Estadio Banorte que se ubica a una altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar.

No obstante, el México vs Inglaterra terminó por mantenerse el domingo 5 de julio a las 6:00 p.m., aunque se retrasó debido a que se activo el protocolo de seguridad por tormenta eléctrica en el Estadio Banorte.

Las palabras del primer ministro británico Keir Starmer surgen un día después del decisivo encuentro contra la Selección Mexicana.