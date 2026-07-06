La eliminación de México a manos de Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 podría no haber sido el último capítulo entre ambas selecciones.

En las horas posteriores al emocionante triunfo inglés por 3-2, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un partido amistoso entre ambos equipos, impulsada por un mensaje del reconocido periodista británico Henry Winter.

“Querido The Football Association, ¿podemos invitar a México para un amistoso en Wembley, por favor? Fuera del Azteca, aficionados ingleses intercambiando camisetas con mexicanos, aficionados ingleses y mexicanos bebiendo y cantando juntos. México ha sido un anfitrión maravilloso. Sería genial verlos a ellos y a sus aficionados en Wembley. No ha pasado desde 2010”. Henry Winter, periodista británico.

México vs Inglaterra generó entusiasmo entre aficiones

El mensaje recibió una gran respuesta tanto de aficionados ingleses como mexicanos, quienes destacaron la convivencia que se vivió antes y después del encuentro mundialista México vs Inglaterra.

Aunque no existe una propuesta oficial por parte de las federaciones, la idea de un amistoso en Wembley ha generado entusiasmo entre los aficionados.

"Juegan con mucho corazón": Jude Bellingham reconoce a Erik Lira tras el México vs Inglaterra (Moises Castillo / AP Photo/Moises Castillo)

México podría armar una rivalidad ante Inglaterra

De concretarse, sería el primer enfrentamiento entre México e Inglaterra en territorio inglés desde hace más de una década y una oportunidad para renovar una rivalidad que dejó grandes momentos dentro y fuera de la cancha durante el Mundial 2026.

Por ahora, solo quedará como una gran idea que podría hacerse realidad en el futuro, sin embargo, las aficiones de ambas selecciones ya sueñan con que se vuelva a dar dicho partido.