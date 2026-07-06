La Selección de Inglaterra celebró su clasificación a los cuartos de final del Mundial de 2026 con una publicación que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Tras vencer 3-2 a México en los octavos de final, los Three Lions compartieron un mensaje en su cuenta oficial de X que fue interpretado como una referencia a uno de los temas más comentados antes del encuentro: la altitud de la Ciudad de México.

Inglaterra se burló de México con una frase

La publicación de Inglaterra incluyó una fotografía del equipo acompañada por la frase: “Actitud, nos levantamos”, un juego de palabras que sustituyó “Altitud” por “Actitud”.

Inglaterra mandó un mensaje para la Selección Mexicana. (@England)

Y es que durante la previa del partido, diversos análisis señalaron que la altura de la capital mexicana podría representar una ventaja para el Tricolor y un desafío físico para los ingleses.

Sin embargo, Inglaterra logró sobreponerse a las condiciones y consiguió una sufrida victoria por 3-2 para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

¿Qué sigue para Inglaterra y México?

Con la victoria asegurada, Inglaterra ya piensa en su próximo compromiso mundialista que será ante Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

Mientras que México se despide del Mundial 2026 tras una actuación que ilusionó a su afición durante gran parte de la justa mundialista.