La oferta deportiva de FOX crece con la llegada de la Bundesliga, el torneo de la primera división de futbol alemán que será transmitido en México.

A partir de la temporada 2026-2027, la Bundesliga llegará a la señal de FOX, misma que podrá ser vista en México.

¿Cuándo empieza FOX a transmitir la Bundesliga en México?

FOX anunció que transmitirá los partidos de la Bundesliga a partir de la temporada 2026-27 en México, con un acuerdo vigente por cinco años.

Así, el futbol alemán tendrá nueva pantalla en México durante las próximas 5 temporadas.

Bayern Munich's Harry Kane walks off the pitch after the Club World Cup Group C soccer match between Benfica and Bayern Munich in Charlotte, N.C., Tuesday, June 24, 2025. (AP Photo/Nell Redmond) (Nell Redmond / AP)

¿Qué incluye el acuerdo de FOX con la Bundesliga?

Con el acuerdo de FOX para transmitir la Bundesliga a partir de la temporada 2026/27 en México, esta señal transmitirá más de 600 horas de contenido en vivo de una de las mejoras ligas del futbol del mundo.

Con equipos históricos como el Bayern Múnich, Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen, la Bundesliga llenará de calidad las transmisiones de FOX.

FOX transmitirá más de 300 partidos por año de la Bundesliga

FOX transmitirá más de 600 horas de contenido en vivo de la Bundesliga

¿Qué contenido deportivo ofrece FOX en México?

El contenido deportivo de FOX en México, al que se unirá la Bundesliga, incluye a la Liga MX, Champions League, Premier League, Liga MX Femenil y Concachampions.

Competencias en los que se pueden ver los partidos de equipos como Real Madrid, FC Barcelona, América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Rayados y Pumas.

Estos son los torneos de futbol que transmite actualmente FOX en México: