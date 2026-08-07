Canadá vs México se enfrentan en las semifinales del Premundial Sub-20 en el Estadio Banorte. El juego es el viernes 7 de agosto, 20:00 horas por ESPN y Disney+.

Tras lograr la clasificación al Mundial Sub-20 2027, México necesita ganar el Premundial de la Concacaf para amarrar su pase a los Juegos Olímpicos 2028.

Partido: Canadá vs México

Fase: Semifinal

Torneo: Premundial Sub-20

Fecha: Viernes 7 de agosto del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ESPN y Disney

México ganó 4-0 a Panamá en los cuartos de final del Premundial Sub-20. (quinto partido)

Canadá vs México: ¿Cuándo ver las semifinales del Premundial Sub-20?

El viernes 7 de agosto de 2026 será el partido Canadá vs México, como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Canadá vs México: ¿Dónde ver las semifinales del Premundial Sub-20?

El partido Canadá vs México iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.

Partido: Canadá vs México

Fase: Semifinal

Torneo: Premundial Sub-20

Fecha: Viernes 7 de agosto del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ESPN y Disney

México marcha invicto en el Premundial Sub-20 (@Concacaf)

Así quedó México en los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf

La Selección Mexicana Sub-20 venció 4-0 a Panamá en los cuartos de final del Premundial 2026, partido disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Con este resultado, el equipo dirigido por Álex Diego logró su boleto al Mundial de la categoría, a celebrarse en Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027.

Con este resultado, México avanzó a las semifinales del torneo. Cabe recordar que el Premundial de la Concacaf es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, otorgando un boleto al campeón del torneo.

En caso de que el campeón sea Estados Unidos, el pase será para el subcampeón.