Luego de haber sido detenido en Estados Unidos, deportado a México y haber pasado un tiempo en la cárcel por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al ring y aquí te decimos cuándo y contra quién peleará.

Después de haber sumado una polémica más a su larga lista de controversias fuera del ring, Julio César Chávez Jr. dio a conocer su próximo combate, el cual será su primero después del que tuvo con el influencer estadounidense, Jake Paul.

Será en San Luis Potosí que el Junior vuelva a subirse al ring y en la pelea estuvo acompañado de su padre, El Gran Campeón Mexicano y fue presentada por Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado.

Julio César Chávez Jr. revela cuándo y contra quién será su próxima pelea

Con una publicación a través de sus redes sociales, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que el próximo 24 de enero del 2026, Julio César Chávez Jr. volverá al cuadrilátero para enfrentarse al argentino Ángel Julián Sacco.

Aunque cayó por decisión unánime en su combate de hace ocho meses en su pelea contra Jake Paul, Julio César Chávez Jr. retomará su carrera como boxeador tras su polémica detención y lo hará en la Arena Potosí.

Ahijadxs, ¡el 2026 lo empezamos con todo! 🥊✨

Esta tarde presentamos una pelea de talla internacional que pondrá a vibrar a San Luis Potosí.



Julio César Chávez Jr. se enfrentará al argentino Ángel Julián en un combate que simplemente no se pueden perder, vayan apartando la… pic.twitter.com/ZPCsG5lx6A — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) November 18, 2025

El motivo por el cual la pelea fue presentada por el gobernador del estado es porque es un esfuerzo para posicionar a San Luis Potosí como uno de los que albergan combates atractivos para los aficionados al pugilismo.

Julio César Chávez manda mensaje a sus detractores previo a la pelea “no me den por viejo”

Durante la presentación de su pelea contra Ángel Julián Sacco, Julio César Chávez Jr. aseguró que no quiere que “lo den por viejo ni por acabado porque se van a llevar una sorpresa”, en entrevista con La Pelotera MX.

Además, reconoció que tiene muchas ganas de pelear y que le hubiera gustado tener esa energía hace años cuando era más joven e incluso llegó a ser campeón mundial en el pugilismo.