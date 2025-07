Este lunes 7 de julio se informó sobre la muerte del boxeador mexicano Antonio Tony Rodríguez a los 37 años de edad tras una pelea realizada en American Royal Palace de Phoenix.

El cuerpo de Antonio Tony Rodríguez fue encontrado en un su habitación de hotel y tras algunas horas se confirmó la muerte del que también fuera camillero del IMSS.

En un grupo en Facebook llamado Evolution Salud Laguna se compartió un mensaje en memoria del boxeador mexicano: “Nuestras sentidas condolencias a familiares, y amigos de Pedro Antonio Rodríguez Barcenas (Tony), compañero del área de camilleria del HGZ 51 y quien tristemente se nos adelantó en el camino. Deseamos a toda su familia pronto alivio a este inmenso dolor".

¿De qué murió el boxeador mexicano Antonio Tony Rodríguez?

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Antonio Tony Rodríguez, quien un día antes había participado en una función de box ante el estadounidense Phillip Vella.

De acuerdo con declaraciones de la esposa de Antonio Tony Rodríguez, no han tenido informes sobre lo ocurrido tras su pelea de box: "No se lo que realmente pasó, algún golpe, no sé qué fue lo que pasó; yo también estoy confundida, hay que esperar a ver qué es lo que sale en el dictamen de la SEMEFO“, comentó para TUDN.

“Él me llamó bajando de su pelea. Todavía cuando terminaron la función y se fue para el hotel platicó conmigo, me hizo videollamada, me dijo que iba a salir a comprar su cena y que regresaba porque a las 3:30 de la mañana iban a pasar por ellos para llevarlo al Aeropuerto, fue lo único que yo hablé con él”, añadió.

Sus familiares y seres queridos están a la espera de que las autoridades esclarezcan lo sucedido con el boxeador mexicano.

¿Quién era el boxeador mexicano Antonio Tony Rodríguez?

Nacido en Gómez Palacio, Durango, Pedro Antonio Tony Rodríguez era un boxeador mexicano de 37 años que competía en la categoría de Peso Supergallo.

De acuerdo con reportes de medios locales, Antonio Tony Rodríguez fue camillero del IMSS en Durango antes de dedicarse de lleno al boxeo.

Aunque no hay muchos detalles sobre su vida, se conoce que días antes de su muerte viajó a Estados Unidos para sostener un duelo que perdió y se sumó a su racha de siete derrotas consecutivas.