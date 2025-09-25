El ciclista mexicano, Isaac del Toro, sigue dando de qué hablar y no solo por sus increíbles actuaciones en las diferentes competencias, pues ahora sorprendió a todos al presumir un cinturón de box.

Y es que previo a su participación en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo, Isaac del Toro recibió un par de cinturones conmemorativos por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Dicha situación generó sorpresa entre los aficionados, quienes se preguntaron si Isaac del Toro dejará el ciclismo por el box, por lo que ya se reveló la razón por la que el mexicano recibió los dos galardones.

¿Isaac del Toro deja el ciclismo? La promesa mexicana sorprende a todos al presumir cinturón de box

Isaac del Toro participará en el Campeonato Mundial de Ciclismo y durante su visita en Ruanda, país donde se llevará a cabo la carrera, el ciclista mexicano fue visitado por Víctor Silva, subdirector del Consejo Mundial de Boxeo, quien le entregó dos cinturones a manera de homenaje por su gran año 2025.

Uno de los cinturones que le entregaron a Isaac del Toro era una réplica del que se entrega a los pugilistas que resultan campeones, mientras que el otro cinto tiene un diseño especial que destaca elementos del continente de África y que lo proclama como el ganador de la prueba del fin de semana.

Isaac del Toro @ISAACDELTOROx1 recibe en Rwanda, África, un cinturón conmemorativo del @wbcboxeo @wbcmoro de manos de Víctor Silva…

Del Toro corre el domingo la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo… pic.twitter.com/m18yJYqAos — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 25, 2025

Cabe mencionar que el ciclista mexicano ha tenido un año espectacular, ya que hasta el momento suma 13 victorias, incluidas una en el Giro de Italia, Tour de Austria, Milano-Turín, Giro della Toscana, Coppa Sabatini y Trofeo Matteoti.

¿Cuándo volverá a correr Isaac del Toro?

Isaac del Toro participará en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruanda, por lo que buscará la gloria este fin de semana.

La carrera en ruta está programada para el próximo domingo 28 de septiembre en punto de las 01:25 horas, tiempo del centro de México.

El ciclista mexicano Isaac del Toro se ha convertido en uno de los pilares de su equipo UAE Team Emirates, por lo que tendrá una nueva oportunidad para brillar y poner en alto a México en el ciclismo.