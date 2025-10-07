Gabriela Sánchez Saavedra, titular de la Secretaría del Deporte y Juventud del estado de Puebla, se separó de su cargo para afrontar una pelea de box.

La también boxeadora profesional que es apodada como La Bonita, anunció que con el fin de competir por el campeonato interino peso mosca, solicitó licencia de su cargo.

¿Quién es Gabriela Sánchez Saavedra?

Gabriela Sánchez Saavedra es la secretaria del Deporte y Juventud de Puebla desde marzo de 2024, cuando asumió el cargo tras ser propuesta por el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes.

Durante su gestión, ha impulsado ligas juveniles en municipios con alta marginación, además de fortalecer el programa Puebla Activa y promover becas para atletas de alto rendimiento.

Gabriela Sánchez Saavedra (bonita_sanchez_oficial/Instagram)

De la misma forma, La Bonita ha gestionado convenios con federaciones deportivas con los que ha capacitado a entrenadores locales para mejorar su formación profesional.

Aunado a ello, se ha encargado de organizar encuentros regionales en municipios como Tehuacán, Atlixco y Huauchinango, con enfoque en inclusión juvenil y prevención de violencia.

El viernes tres de octubre de 2025, La Bonita se separó con el fin de competir por el campeonato interino peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, durante una función a realizarse en Monterrey.

Ante ello, la Secretaría quedó a cargo del subsecretario técnico, mientras se define si Sánchez Saavedra regresa al puesto tras disputar el título avalado por el Consejo Mundial de Boxeo

La boxeadora poblana mantiene actividad profesional desde 2020, con récord de 11 victorias y 2 derrotas, siendo el campeonato interino peso mosca su primera oportunidad titular.

¿Cuántos años tiene Gabriela Sánchez Saavedra?

Gabriela Sánchez Saavedra, La Bonita, nació el 9 de diciembre de 1994; la boxeadora y funcionaria pública tiene 31 años de edad.

Gabriela Sánchez Saavedra (bonita_sanchez_oficial/Instagram)

¿Gabriela Sánchez Saavedra está casada?

Aunque la deportista Gabriela Sánchez Saavedra ha revelado muchos detalles de su entorno personal y familiar, no se tiene conocimiento de su estado civil.

¿Cuántos hijos tiene Gabriela Sánchez Saavedra?

En algunas entrevistas, la misma Gabriela Sánchez Saavedra ha mencionado que tiene un hijo, aunque no se conocen detalles sobre él.

Gabriela Sánchez Saavedra (bonita_sanchez_oficial/Instagram)

¿Qué estudió Gabriela Sánchez Saavedra?

En el tema de los estudios con los que cuenta La Bonita, la información establece que además de tener formación como boxeadora profesional, la funcionaria sí cursó una carrera universitaria.

En específico, la propia Gabriela Sánchez Saavedra ha expuesto que estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico, aunque no la habría completado y por ello no contaría con cédula profesional.

Gabriela Sánchez Saavedra (bonita_sanchez_oficial/Instagram)

¿En qué ha trabajado Gabriela Sánchez Saavedra?

Los datos disponibles permiten establecer que Gabriela Sánchez Saavedra ha trabajado en diferentes puestos:

Boxeadora profesional desde el 2017, carrera en la que obtuvo el campeonato Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Regidora del Ayuntamiento de Puebla en el 2024

Presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Cabildo municipal de Puebla

Secretaria del Deporte y Juventud de Puebla desde diciembre de 2024

Gabriela Sánchez Saavedra (bonita_sanchez_oficial/Instagram)

Gabriela Sánchez Saavedra, La Bonita, se separa de su cargo para pelea de box

La secretaria del Deporte y Juventud de Puebla, Gabriela Sánchez Saavedra, se separó del cargo con el fin de disputar el campeonato interino peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo.

La misma funcionaria estatal confirmó su salida temporal al resaltar que su pelea se llevará a cabo el 8 de noviembre en el Auditorio GNP de Monterrey ante una rival por definir.

El cargo quedó bajo responsabilidad del subsecretario técnico, Mauricio García Castillo, quien podría tomar la titularidad del mismo a reserva de que La Bonita decida retomar el puesto.