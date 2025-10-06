El boxeador mexicano Pablo Peraza tuvo una pelea este fin de semana en Francia, pero algo que ha dado mucho de qué hablar al margen de su combate, fue la escena que protagonizó su equipo, el cual al parecer no llevaba toalla para limpiar su esquina y fue captado mientras utilizaba la bandera tricolor para esa tarea.

En redes sociales se viralizó un video del equipo del boxeador mexicano que, en un momento de la pelea, usó la bandera tricolor para limpiar su esquina, lo que generó diferentes reacciones en redes sociales, la mayoría de indignación al considerar que fue una falta de respeto a México y su lábaro patrio.

“¡Qué bestias! ¿Por qué no se saca su abrigo y limpia?”, “merecen una multa”, “definitivamente imperdonable”, “mínimo una disculpa”, fueron solamente algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales que consideraron ofensivo el acto del equipo del boxeador Pablo Peraza.

¿Puede haber castigo por usar mal la bandera de México?

Algo que muchos usuarios se preguntaron en redes sociales fue si existía alguna posible sanción por usar mal la bandera de México, como en este caso que la emplearon para limpiar un ring de boxeo como si fuera una toalla.

Al respecto, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, establece sanciones por usar mal la bandera de México que van desde multas por 10 mil UMAs que equivalen a más de un millón de pesos o bien, alguna amonestación o arresto hasta de 36 horas. El Código Penal Federal añade penas por ultrajes, de 6 meses a 4 años de prisión. En este caso, usar la bandera para limpiar podría interpretarse como tal, pero la aplicación dependería de la autoridad mexicana.

Es importante resaltar que, al momento, no ha habido ninguna postura o pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Gobernación o algún otro organismo con relación a las imágenes donde la bandera mexicana fue utilizada para limpiar un ring de boxeo.

¡Sencillamente inadmisible!



Equipo del boxeador mexicano Pablo Peraza olvidó la toalla y decidieron limpiar su esquina con la tricolor ayer en Francia.



🎥 Hater del Boxeo Yucateco | FB pic.twitter.com/LUHQrlry7k — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) October 5, 2025

¿Cómo le fue en su pelea a Pablo Peraza?

En lo que respecta a la pelea de Pablo Peraza en Francia, el boxeador mexicano cayó derrotado en la Adidas Arena de Paris en contra de Bakari Diallo por decisión unánime.

La decisión resultó polémica toda vez que muchos de los presentes en la arena, así como la propia esquina de Pablo Peraza, consideran que el boxeador mexicano fue el ganador de la contienda.

La pelea estuvo pactada a ocho rounds dentro del peso welter y resultó en un choque de estilos toda vez que Peraza apostó por una defensa sólida para luego responder a los ataques de su rival con combinaciones cortas, mientras que Diallo se mostró como un fajador.