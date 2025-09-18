El rumor sobre la posible salida de Álvaro Morales de ESPN parece que poco a poco va llegando a su fin, pues se reveló que los directivos de ESPN México no quieren que “El Brujo” se vaya de la televisora, por lo que pidieron a los de Estados Unidos que se quede.

Y es que recientemente se habló de que Álvaro Morales tendría contados los días en ESPN, empresa en la que ha colaborado por más de 20 años, pues los rumores lo llegaron a colocar en televisoras como TUDN e incluso FOX, pero la realidad es que el periodista deportivo se quedaría en el líder mundial en deportes.

De acuerdo con El Francotirador, luego del incidente en la entrevista de Los 4 Fantásticos con Pedro Pascal en el que castigaron a Álvaro Morales por varios días para que no saliera en los programas de ESPN, se reveló que desde Estados Unidos amenazaron con no renovarlo.

No obstante, la fuente señala que el periodista podría quedarse en ESPN por varios años y no saldría de la televisora como ya se había rumoreado.

¿No llega a TUDN? Directivos de ESPN México piden a los de EU salvar a Álvaro Morales

El Francotirador señaló que fueron los directivos de ESPN México, quienes le pidieron a los estadounidenses salvar a Álvaro Morales, quien termina contrato en diciembre de este año.

“Me acaban de contar que directivos de ESPN en nuestro país, especialmente de comercial, pidieron a los de los Yunaited que no tomaran aún la decisión de no seguir con Morales en el canal, pues en estos meses están con todo en la venta de las propiedades del Mundial 26, en las que Alvarito es pieza clave por su tremenda penetración en el ánimo de la afición, pues es de los que más mueven la aguja (si no es el que más). Además, como se va mi Vane Huppenkothen a TUDN, se quedan más flacos de talento”, reveló la fuente sobre Álvaro Morales y su estancia en ESPN.

Añadió que lo más seguro es que Álvaro Morales siga por mucho tiempo en ESPN, pues es uno de los grandes talentos que tiene la empresa tanto en pantalla como en las redes sociales.

“Por eso, resulta que sí se la están pensando y lo que parecía strike cantado, la salida de Morales de ESPN, hoy no está decidido y hay mucha posibilidad de que se quede, especialmente si logran vender propiedades donde Álvaro sea figura. Para mí, lo mejor es que retengan a uno de los grandes talentos de la pantalla y de las redes. Es de sabios saber perdonar. Veamos”.

¿Hay interés de otras televisoras en fichar a Álvaro Morales?

Así como El Francotirador, Juan Pablo Fernández también dijo que los rumores que rodean a Álvaro Morales y su posible salida de ESPN son mentiras.

Asimismo, el hijo de José Ramón Fernández afirmó que ni TUDN ni FOX han buscado a Álvaro Morales para que se una a sus filas.

Vanessa es un hecho que regresa a Televisa e Imay podría. Lo de Álvaro Morales hay muchas mentiras.

La realidad es que ni TUDN ni FOX (ni el bueno ni el pirata) lo han buscado y no hay interés.

Su contrato con ESPN se vence en enero del 2026 y lo más probable es que lo renueven.

“Lo de Álvaro Morales hay muchas mentiras.La realidad es que ni TUDN ni FOX (ni el bueno ni el pirata) lo han buscado y no hay interés. Su contrato con ESPN se vence en enero del 2026 y lo más probable es que lo renueven”, aclaró el periodista.