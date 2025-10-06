Aunque desde hace varias semanas LaLiga ya había dado el visto bueno para que el Villarreal vs FC Barcelona se jugara en Estados Unidos, la UEFA lo ha hecho completamente oficial.

A pesar de que equipos como el Real Madrid se oponían a que el Villarreal vs FC Barcelona se jugara fuera de España, LaLiga y la UEFA han anunciado que el partido se llevará a cabo en Estados Unidos.

Además del partido de la liga española, también se aprobó que el AC Milan, equipo de Santiago Giménez, y el Como podrán jugar un encuentro de la Serie A en Australia.

Villarreal vs FC Barcelona, partido oficial de LaLiga, se jugará en Estados Unidos

A través de un comunicado compartido a través de los canales oficiales de la UEFA, se ha hecho oficial que Villarreal y FC Barcelona podrán disputar su partido de LaLiga en Estados Unidos.

Aunque dejan claro que no están a favor de que partidos de ligas nacionales se jueguen fuera de su país de origen, existen vacíos regulatorios que les permitieron aprobar el Villarreal vs FC Barcelona en Estados Unidos.

“El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido, a regañadientes, aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido.”, se lee en el comunicado compartido a medios de comunicación y público en general.

Sin embargo, la Asociación dejó claro que esto no debe considerarse como un precedente: “La UEFA contribuirá activamente a la labor continua de la FIFA para garantizar que las futuras normas preserven la integridad de las competiciones nacionales y la estrecha relación entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales."

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, añadió: “Los partidos de liga deberían jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones.”

We are opposed to domestic league matches being played abroad.



Two requests have been approved on an exceptional basis due to regulatory gaps at global level.



We are committed to anchoring the integrity of domestic competitions and fans’ perspectives in forthcoming FIFA rules. — UEFA (@UEFA) October 6, 2025

Villarreal vs FC Barcelona: ¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido de LaLiga en Estados Unidos?

De acuerdo con la información compartida, el Villarreal y FC Barcelona se disputará en Estados Unidos, siendo el primer partido oficial de LaLiga que se juegue fuera de España.

La cita será el 20 de diciembre del 2025 en Miami, Estados Unidos, lugar que será sede del partido Villarreal vs FC Barcelona, sin embargo, aún no se conoce la hora exacta en la que se jugará.