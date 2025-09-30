La derrota reciente de Canelo Álvarez frente a Terence Crawford trajo consigo una noticia inesperada para los aficionados del boxeo y del pugilista mexicano.

Canelo Álvarez tendrá que someterse a una cirugía, lo que obligará a posponer sus planes de regresar al ring en los próximos meses y concentrarse en su recuperación.

Con esta intervención, el calendario del boxeador se verá afectado, y sus seguidores deberán esperar más tiempo para verlo disputar nuevas peleas en busca de aumentar su legado.

Canelo Álvarez será operado y se alejará del ring por varios meses

Canelo Álvarez se sometió a una cirugía de codo en San Diego para aliviar molestias que arrastraba desde hace semanas, según confirmó ESPN.

La recuperación de Canelo Álvarez requerirá al menos dos meses de reposo, lo que imposibilita que Canelo cumpla con la pelea que tenía programada para febrero de 2026, según informó Ring Magazine y el promotor Turki Alalshikh.

Aunque el proceso de recuperación dura alrededor de ocho semanas, los entrenamientos completos no serán posibles hasta transcurridas entre 12 y 15 semanas.

El regreso al cuadrilátero se estima para el segundo trimestre del 2026, entre mayo y junio, dependiendo de cómo evolucione su rehabilitación.

Mientras se recupera, los aficionados deberán esperar varios meses antes de verlo nuevamente en acción, pero la prioridad será garantizar que vuelva con la fuerza que lo caracteriza.

Canelo vs Crawford. (David Becker / AP)

¿Cuántas veces se ha operado Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez se somete a su tercera cirugía en siete años, consolidando un historial de intervenciones médicas que han marcado distintos momentos de su carrera.

Anteriormente, en 2018, Canelo Álvarez se operó la rodilla derecha, mientras que en 2022 debió intervenir la muñeca izquierda.

Esta vez, el boxeador mexicano debió operarse el codo derecho, un paso necesario tras las molestias que arrastraba y que comprometían su rendimiento sobre el ring.

A pesar de las intervenciones anteriores, Canelo ha logrado mantener un nivel competitivo en la élite del boxeo, consolidándose como un referente del boxeo mexicano.

Hasta ahora, ni Canelo ni su equipo han confirmado fechas ni rivales, por lo que sus próximos pasos dependerán de su recuperación y la planificación de su regreso al cuadrilátero.