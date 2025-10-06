El pasado sábado 4 de octubre el boxeador mexicano Ángel “Tashiro” Fierro reapareció en el ring para medirse en Tijuana ante su compatriota Abraham “Bombi” Cordero, pero terminó siendo descalificado.

La pelea entre los mexicanos Ángel Fierro y Abraham Cordero que se estaba llevando a cabo en el Auditorio Municipal de Tijuana quedó manchada por un momento antideportivo por parte del Tashiro que perdió la cabeza.

En un ataque de ira el pugilista violó los reglamentos del boxeo y le soltó una patada a su rival, por lo que fue descalificado, te contamos todos los detalles del bochornoso momento que se vivió en el cuadrilátero.

Descalifican a Ángel Fierro por darle una patada a su rival en plena pelea

El boxeador mexicano Ángel Fierro está en el ojo de la polémica por una acción antideportiva en su pelea ante Abraham Cordero que terminó descalificando al Tashiro apenas en el tercer round del combate en Tijuana.

Era apenas el tercer round de la pelea que juntó a dos de los nombres más sonados en los superligeros cuando el réferi intervino para separarlos, sin embargo, Ángel Fierro siguió tirando golpes al estilo de “pelea callejera”.

Cordero quedó sorprendido por la inesperada reacción de su rival por lo que también respondía con golpes en defensa propia mientras daba pasos hacia atrás, hasta que Tashiro soltó una patada a la altura de la cadera del jalisciense.

Se volvió loco el Tashiro Fierro 😂🥊 pic.twitter.com/5lOGnbyvnS — Edgar Salinas (@Edgarsalinas) October 5, 2025

Ángel Fierro firmó un año para el olvido en su carrera en el boxeo profesional

Ángel Fierro incumplió con el reglamento en el boxeo en su pelea ante Abraham Cordero, un combate que representaba su regreso al ring luego de su fallida revancha ante Pitbull Cruz en julio de este año.

Este regreso del Tashiro estuvo manchado por otra polémica por lo que firmó un año para el olvido en su carrera ya que desde febrero no ha podido completar un pelea, la revancha contra el Pitbull no se dio primero por no dar el peso y luego por un problema de salud.

Ahora su regreso tuvo un bochornoso momento de anti fair play que le agrega una nueva mancha a su carrera, hasta el momento ninguno de los dos boxeadores se ha pronunciado en ningún espacio sobre lo sucedido.