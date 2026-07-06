La historia de Julián Quiñones sigue conmoviendo a México tras el Mundial 2026, donde se consolidó como uno de los máximos goleadores de la Selección Nacional.

“Como todo jugador pues quería alzar la copa, pero así es la vida.” Gloria Quiñones, mamá de Julián Quiñones

Un video de su madre, Gloria Quiñones, revelando que su hijo soñaba desde niño con ser campeón del mundo y alzar la copa, tocó el corazón de los aficionados.

Sus palabras, llenas de orgullo y gratitud hacia México, llegan en un momento sensible tras la eliminación ante Inglaterra, reforzando el cariño eterno hacia el delantero.

La confesión de la mamá de Julián Quiñones conmueve a México tras el Mundial 2026

Durante una entrevista terminando el partido entre México vs Inglaterra en donde el Tri ya no pudo avanzar en el Mundial 2026, la mamá de Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, reveló que su hijo soñaba con alzar la Copa del Mundo.

En la entrevista la mamá de Julián Quiñones se dijo orgullosa de su hijo y de lo que ha logrado, y los usuarios y fans en redes recordaron que ha sido una madre soltera que sacó adelante a su familia en Colombia antes de que Julián llegara a consolidarse en el fútbol mexicano.

Las palabras de Gloria Quiñones llegan en un momento sensible para la Selección Mexicana, tras la eliminación en octavos de final ante Inglaterra, pero a pesar del resultado, el delantero dio todo en la cancha y se ganó el cariño eterno de la afición por su entrega y goles.

“Gracias México por abrirle la puerta a mi hijo”, expresó en mensajes previos, agradeciendo el apoyo que recibió Julián Quiñones desde su naturalización.