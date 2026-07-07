Javier Aguirre analizó la eliminación de México ante Inglaterra y reconoció las fortalezas que mostró la Selección Nacional en el Mundial 2026, pero también las debilidades que impidieron avanzar.

La eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una mezcla de orgullo y autocrítica, y durante una entrevista con Denisse Maerker, Javier Aguirre hizo un balance del desempeño del equipo y señaló cuáles fueron las principales virtudes y debilidades que marcaron el desenlace del torneo.

Javier Aguirre destaca la entrega de México, pero reconoce que los errores siguen marcando la diferencia

Durante una entrevista para Denisse Maerker, el ahora ex director Técnico reconoció que México compitió de tú a tú ante una de las selecciones favoritas al título del Mundial 2026: Inglaterra, aunque admitió que la diferencia estuvo en los errores puntuales.

Para el “Vasco”, el combinado nacional mostró personalidad, entrega y capacidad para generar peligro, pero volvió a evidenciar una asignatura pendiente frente a las grandes potencias: evitar equivocaciones en los momentos decisivos.

De acuerdo con Javier Aguirre, estas son las virtudes de México en el campo que demostró durante los partidos en el Mundial 2026:

Son muy resistentes

Tienen una buena mentalidad

Tienen calidad con la pelota

Por lo que, de acuerdo con Aguirre, la Selección Nacional “puede competirle a cualquiera”; mientras que, en las debilidades, el también exfutbolista resaltó que “mentalmente no estamos tan fuertes”.