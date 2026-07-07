Javier Hernández mejor conocido como Chicharito Hernández, reveló que fue lo que le dijo a Armando Hormiga González tras la derrota de México frente a Inglaterra el pasado 5 de julio en el Estadio Azteca con un marcador de 2-3 en octavos de final del Mundial 2026.

Pues mientras las cámaras captaban el dolor de los jugadores y la afición mexicana, un momento emotivo ocurrió fuera del foco principal de la transmisión: Chicharito Hernández consolando a la Hormiga González.

“Así es esto y cabeza arriba le dije ahí a Armando cuando se me acercó, que te agradezco mucho que te hayas acercado Armandito. Sabe que lo quiero mucho, tenemos una relación muy cercana por mi paso con Chivas.” Chicharito Hernández

¿Qué le dijo Chicharito Hernández a Hormiga González tras el partido de México vs Inglaterra? Él lo revela

La Selección Mexicana se despidió del Mundial 2026 en octavos de final tras caer 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca, pero pese al esfuerzo y los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, terminó con el sueño de México al caer en octavos de final.

El exdelantero de Chivas, ahora analista Javier Chicharito Hernández reveló qué fue lo que le dijo a Hormiga González de 23 años de edad, quien se acercó directamente a él tras perder el partido de México vs Inglaterra.

Chicharito, mentor y referente, le transmitió palabras de aliento:

“Así son las cosas, lástima, duele mucho, cabeza arriba, cabeza arriba. Ve con ellos (tus compañeros)”. Chicharito Hernández

Cabe recordar que Chicharito Hernández y Hormiga González compartieron vestidor en Chivas y Chicharito le heredó la emblemática camiseta 14 en la Selección Mexicana. La Hormiga llegaba al Mundial como uno de los goleadores de la Liga MX pero vio poca acción bajo las decisiones de Javier Aguirre.

En el video subido por Chicharito Hernández en donde hace un análisis del partido de la Selección Mexicana con Inglaterra, no solo reveló el consuelo que le dio a Hormiga González, sino también destacó la participación del equipo en este Mundial 2026:

“Pero este mensaje es para todos de verdad, felicidades por el gran Mundial que se hizo, felicidades porque unió a un país entero, nos unió a todos, nos devolvieron una ilusión que pocas veces habíamos sentidos. Al menos a mi en los últimos mundiales pues n o me había tocado porque estaba yo ahí actuando, estaba en el ojo del huracán y luego en Qatar yo no sentí esto, yo no sentí nada de esto. Se mejoró muchísimo de Qatar a aquí abismalmente, creo que la actuación de Qatar es la peor de todos los tiempos de la Selección de México, desafortunadamente.” Chicharito Hernández