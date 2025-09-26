A mitad de semana Pumas sufrió un descalabro en su visita a FC Juárez lo que lo hizo caer dos lugares en la tabla general por ello este fin de semana quieren reivindicarse en el torneo con un triunfo ante América.

El clásico capitalino entre América y Pumas es uno de los más importantes para las dos aficiones, que ninguna quiere perder este compromiso, por ello los felinos sacarán sus mejores armas en busca de los tres puntos.

La gran duda para este enfrentamiento es quién será el delantero titular del conjunto universitario y a poco más de 24 horas de que se lleve a cabo el juego, se reveló quién sería el goleador que mandará Efraín Juárez.

Revelan quién sería el delantero titular de Pumas para el Clásico Capitalino contra América

Pumas visitará al América este fin de semana, un compromiso de suma importancia para el cuadro felino que tras su reciente derrota cayó al noveno lugar y una derrota en el clásico capitalino lo podría sacar de zona de play-in.

Por ello, será importante que los felinos vayan desde los primeros minutos en busca de goles que les permitan sumar tres puntos, mismos que le serían de vital importancia en esta recta final del torneo Apertura 2025 en donde varios equipos quieren finalizar entre los 10 primeros lugares.

Y para buscar los goles que el equipo necesita, Efraín Juárez estaría mandando como titular a JJ Macías quien ya suma dos goles en cuatro juegos en los que ha tenido minutos, ante las Águilas sería su primera titularidad.

La razón por la que Efráin se decantaría por Macías es que en estos últimos días el Memote Martínez no ha entrenado al parejo por lo que José Juan tomaría dicho puesto.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Clásico Capitalino entre América y Pumas?

Llegó la jornada 11 de la Liga MX que nos traerá uno de los duelos más esperados de cada torneo, el clásico capitalino entre América y Pumas, un choque en el que están en juego más que solo tres puntos.

Será el sábado 27 de septiembre a las 9pm, cuando Pumas, noveno de la tabla, se meta a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en busca de los tres puntos ante el América, cuarto en la tabla general.