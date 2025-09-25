América vs Pumas protagonizarán el partido más atractivo en la Jornada 11 de la Liga MX; te contamos a qué hora y dónde ver el Clásico capitalino el sábado 27 de septiembre.

América vs Pumas es el partido estelar en la actividad sabatina de la Jornada 11 de Liga MX.

América vs Pumas: A qué hora ver el Clásico capitalino de Liga MX el sábado 27 de septiembre

El sábado 27 de septiembre, América vs Pumas juegan el Clásico capitalino de la Jornada 11 de la Liga MX, a partir de las 21:05 horas.

El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario del partido América vs Pumas, una visita complicada para la escuadra universitaria en la Jornada 11 de la Liga MX.

América vs Pumas: ¿Dónde ver el Clásico capitalino de Liga MX el sábado 27 de septiembre?

La plataforma ViX, TUDN y el Canal 5 transmitirán el partido America vs Pumas, duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX.

Partido: America vs Pumas

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN y el Canal 5

¿Cómo llega América al Clásico capitalino de la Jornada 11 de Liga MX vs Pumas?

Améica llega en buen momento al Clásico capitalino de la Jornada 11 contra Pumas.

En la Jornada 10 de la Liga MX, America visitó al San Luis y salió con los tres puntos en su bolsa.

Victoria con marcador de 1-0 fue la que consiguió America sobre San Luis en la Jornada 10.

Con el triunfo, América llegó a 21 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX.

¿Cómo llega Pumas al Clásico capitalino de la Liga MX vs América?

Pumas ha tenido una semana compicada en cuanto a resultados en la Liga MX.

Después de dejar ir la victoria en casa ante Tigres en la Jornada 9, Pumas perdió en la Jornada 10 con el FC Juárez.

Con 13 puntos, Pumas cayó hasta el noveno lugar de la Liga MX, por lo que una derrota con América podría sacarlo de la zona de clasificación.